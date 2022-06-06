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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: على وزير الرياضة تقييم الأوضاع داخل 3 اتحادات

لميس الحديدي
لميس الحديدي

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن أزمة محمد الشوربجي، موقف صعب يحمل في طياته خليط من المشاعر الوطينة والانسانية ولكن الأكيد أنه لا أحد يحب أن لاعب بلده يلعب لدولة أخرى.

  
وتابعت لميس الحديدي، عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: “لكن يجب علينا أن تكون نظرتنا موضوعية للأمور عندما نجد أن الشوربجي لم يكن الوحيد وحدث لآخرين مثل أبطال المصارعة وأبطال ألعاب القوى ورفع الأثقال، لكن أتمنى يكون قرار شخصي من الشوربجي”.


وأوضحت لميس الحديدي أن المقلق في الأمر أن يكون قراراه ناجم عن جزء من الوجع الإنساني ومشاكل مع الاتحاد المصري للإسكواش أو المسئولين عن منظومة الرياضة في مصر، قائلة: "إحنا عندنا شباب واعد في كافة الألعاب وفيه منهم بيعانوا من مشكلات كثيرة".


وأضافت لميس الحديدي أن الرياضة تحتاج لعناية من الدولة، قائلة: “ممكن إحنا كدولة نامية ماعندناش موازنات كافية لكن نحتاج للعدالة والاهتمام والطبطبة على الناس فيه حاجات أهم من الفلوس لان الاخيرة ممكن تيجي من القطاع الخاص”.


وطلبت الحديدي من وزير الشباب والرياضة دراسة الموضوع بموضوعية وشفافية وأن يدخل بأروقة الاتحادات ويقيم الأوضاع داخل كافة الاتحادات التنس والمصارعة ورفع الاثقال، متابعة: "عندنا مواهب عظيمة متخلوهاش تجري وتمشي".

لميس الحديدي وزير الشباب وزير الشباب والرياضة رفع الاثقال القطاع الخاص منظومة الرياضة في مصر الاتحاد المصري للإسكواش

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