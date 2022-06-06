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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تأكيد أمريكي.. لماذا أصر رئيس أركان بايدن على دعم أوكرانيا حتى النهاية؟

مارك ميلي
مارك ميلي

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية تعهدها بدعم أوكرانيا، احترامًا، لذكرى مشاركة الأوكرانيين في الحرب العالمية الثانية وانتصارهم على النازيين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

صرح بذلك، الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، اليوم الاثنين.

قال ميلي:"ستستمر الولايات المتحدة وحلفاؤها في تقديم دعم كبير لأوكرانيا احترامًا لإرث جنودها، الذين ساعد انتصارهم على النازيين في إنشاء نظام عالمي جديد و حالة سلام أفضل".

في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال ميلي إن حرب روسيا على أوكرانيا تقوض القواعد التي وضعتها دول الحلفاء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتحدث ميلي في الذكرى 78 لاجتياح قوات الحلفاء شواطئ فرنسا ودخولهم في معارك أدت إلى الإطاحة باحتلال ألمانيا النازية.

وشدد ميلي على أن إحدى القواعد الأساسية لـ "النظام العالمي القائم على القواعد" هي أنه "لا يمكن للدول مهاجمة الدول الأخرى بقواتها العسكرية في أعمال عدوانية ما لم يكن ذلك عملاً من أعمال الدفاع عن النفس".

وأردف "لكن هذا ليس ما حدث في أوكرانيا اليوم، فما حدث هنا هو عمل عدواني واضح لا لبس فيه".

وقال "أعتقد أن الولايات المتحدة والدول الحليفة تقدم قدرًا كبيرًا من الدعم لأوكرانيا ، وسيستمر ذلك".

ويقول محللون، إن أمريكا والدول الحليفة ستسمر على دعمها على أوكرانيا، حتى يتم  الوصول لاتفاق ما، لكنهم لن يسمحوا بأن تنتصر روسيا بوضوح، رغم عدم إرسالهم لأي جندي، أو حتى موافقتهم على عمل منطقة حظر للطيران.

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