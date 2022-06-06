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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجلالة تبحث سبل التعاون مع رؤساء الجامعات النيجيرية والسودانية

رؤساء الجامعات النيجيرية
رؤساء الجامعات النيجيرية والسودانية

أستقبلت جامعة الجلالة، اليوم الاثنين، وفداً من رؤساء الجامعات النيجيرية والسودانية، علي هامش مشاركتهم في فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا «Africa Health ExCon»، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك بدعوة من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وتوجيه كافة أنواع الدعم لهم في مجالات التعليم الطبي، من حيث عرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة بجامعة الجلالة الأهلية، وذلك ضمن أهداف استراتيجية مصر 2030، التي تسعي إلى إتاحة تعليم عالمي على أرض مصر.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور طارق ابوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة رنا زيدان أمين عام الجامعة، وممثلين من العمداء ومديري البرامج في مجالات الطب البشري، وطب الاسنان، والتمريض، بجامعة الجلالة.

كما ضم الوفد كلاً من؛ البروفيسور إينوسينت أوجاه، رئيس الجامعة الفيدرالية للعلوم الطبية في أوتوكبو، والرئيس الوطني للاتحاد الطبي بنيجيريا، والبرفيسور النفاتي عليو عثمان، رئيس جامعة مدينة جومبي، والبرفيسورة إينوبونج إيكبيمي، عميد كلية العلوم الطبية في أويو، بالإضافة إلي الدكتور أماني الشريف، مدير المقر الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال أفريقيا، ونائب رئيس جامعة عموم إفريقيا، والبرفيسور بكري سعيد عثمان، رئيس جامعة السودان الدولية، ورئيس اتحاد الجامعات الإفريقية.

في بداية اللقاء، أعرب الدكتور محمد الشناوي، عن سعادته بهذه الزيارة، مشيراً إلي أن جامعة الجلالة علي أتم الاستعداد للتعاون مع الأشقاء في أفريقيا، من حيث توفير كافة سبل الدعم لهم، في التدريب والتعليم وتبادل الخبرات علي مستوي كافة المجالات والبرامج الأكاديمية والمهنية المتميزة.

وأكد الشناوي، أن الهدف الرئيسي لجامعة الجلالة، هو جعل مصر مركزاً للمعرفة والتعلم في الشرق الأوسط، من خلال التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع كافة المؤسسات العربية والأجنبية، مشيراً إلي توقيع اتفاقية تعاون دولية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، تنص على منح شهادة مزدوجة Dual degree »  « معتمدة من جامعتي الجلالة وأريزونا ستيت، بالإضافة إلي اتفاقيات اخري مع مؤسسة سينتانا التعليمية، واتحاد تكساس الدولي التعليمي الذي يضم 15 جامعة من ولاية تكساس الأمريكية، وايضاً جامعة هيروشيما اليابانية، حيث يتم استضافة أساتذة يابانيين للتدريس بالجامعة.

من جانبه، قام الدكتور طارق ابوالمعاطي، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الجلالة للشؤون الأكاديمية، بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالوفد النيجيري والسوداني، فيما يتعلق بكافة المجالات والبرامج الطبية الموجودة بالجامعة، مؤكداً علي أن جامعة الجلالة على استعداد كامل لاستقبال الطلاب الوافدين من جميع انحاء العالم، ولا سيما الدول الأفريقية الشقيقة.
كما تم اصطحاب الوفد في جولة داخل الحرم الجامعي، شملت أحدث معامل المهارات والمحاكاة بمجالات الطب البشري، وطب الأسنان، والتمريض، كما قاموا بالإطلاع على مبنى المستشفي التعليمي المتوقع افتتاحه قريباً، مما أبدوا انبهارهم بكافة الامكانيات الموجودة على أرض الواقع، مؤكدين على بحث سبل التعاون المشترك بين الجامعات الأفريقية وجامعة الجلالة، للاستفادة من كافة هذه الإمكانيات، مما يجعل تجربة جامعة الجلالة ملهمة، للجامعات الإفريقية أن تحذو حذوها.

الجدير بالذكر، أن جامعة الجلالة تعد إحدي الجامعات الأهلية الجديدة، التي تم افتتاحها منذ عامين بتوجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كواحدة من أهم الجامعات الأهلية الرائدة، التي تطبق نظاما تعليمياً عالي الجودة، مما يجعلها واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية للطلاب المحليين والدوليين.

كما تضم 4 مشاريع عملاقة؛ وهم مستشفى الجلالة الجامعي الذي سيخدم المنطقة بأكملها، ومركز وقاعة مؤتمرات كبري لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والاقليمية، بالإضافة إلى سكن جامعي فندقي، مما يجعلها منطقة جذب سياحي وتعليمي وعلاجي في ذات الوقت.

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