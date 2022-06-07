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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البريد المصري: 110 سيارات متنقلة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات للمواطنين.. فيديو

البريد المصري
البريد المصري

قال أحمد منصور، الأمين العام لهيئة البريد المصري، إنه خلال الفترة الماضية بدأنا في تطوير العديد من الخدمات داخل البريد المصري، خاصة خدمة السيارات المتنقلة، من أجل تقديم الخدمات للمواطن المصري.

 

وأضاف أحمد منصور، خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أنه لدينا أكثر من 110 سياراة متنقلة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنه نعمل من الثامنة صباحا حتى الساعة التاسعة مساءا.

 

وتابع  الأمين العام لهيئة البريد المصري، أنه نعمل في أوقات الذروة خاصة في المناطق التى بها ضغط،  ويتم صرف المعاشات، وتقديم الخدمات المتعددة  للمواطنين.

 

وأشار أحمد منصور إلى أن منظومة ميزة"، منظومة رقمية متكاملة، مؤكدا  أنه بدأ تعميمها من البنك المركزي، وأيضا على مستوى البنوك المصرية والبريد، مؤكدا انه وننسق بشكل كامل مع الأجهزة الرقابية .
 


 

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