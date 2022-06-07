اتحاد الكرة: حددنا طاقم تحكيم القمة ولن نعلن أسمائهم الآن.. فيديو

علق وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة على إقامة السوبر المصري لعامين في الإمارات.

وقال العطار في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورت":"لم يتم تحديد مواعيد السوبر حتى الآن سواء القديم أو الجديد".

وأضاف العطار: "سوف يتم تحديد السوبر فيما هو قادم بالاتفاق مع لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين".

وأكمل: "حتى الآن لم يتم تحديد ملاعب السوبر لكن أي ملعب في الإمارات قادر على الاستضافة".

وعن لقاء القمة القادم قال:"تم تحديد الطاقم الذي سيدير لقاء القمة، والكابتن عصام هو من سيلعن في الوقت المناسب عن الطاقم، وهو من إحدى الدوريات الخمس الكبرى".