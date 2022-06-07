عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب توفيق يتألق بحفل جماهيري في العاصمة الإدارية.. صور

صدى البلد

أحيا النجم إيهاب توفيق حفلا غنائيا ضخما بحديقة فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور جماهيري من الشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

 

حضر إيهاب توفيق بصحبة مدير أعماله ومنسق حفلاته تامر عبد المنعم وقدم عدد كبير من أغانيه الرومانسية المميزة منها "سحراني"، "يا أحلى منهم"، " مراسيل"، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا".. بالإضافة إلى "إنت اختياري" وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين والحفل من تصوير فيننا.


على جانب آخر يستعد إيهاب توفيق لإطلاق عدد من أعماله الغنائية الجديدة التي تعد نقله في مشواره الفني مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والتي يتكتم الكشف عنها حتي خروجها للنور خلال الأيام القليلة القادمة.

A559B04C-602C-4858-97A5-94F8FE74F6E7
A559B04C-602C-4858-97A5-94F8FE74F6E7
7D3E2DF6-FC9B-4A9D-A053-132FAA4B9E70
7D3E2DF6-FC9B-4A9D-A053-132FAA4B9E70
272C4FAC-336E-4DDD-AA73-673501933B21
272C4FAC-336E-4DDD-AA73-673501933B21
A26076FC-B332-4AA8-AEA4-F91564EF151D
A26076FC-B332-4AA8-AEA4-F91564EF151D
17DF8EA0-9749-4FC5-B8EA-7179BCCCCD26
17DF8EA0-9749-4FC5-B8EA-7179BCCCCD26
5E8E7D15-5564-4AAE-BFC2-F1622552953D
5E8E7D15-5564-4AAE-BFC2-F1622552953D
D038C280-077A-4485-97DA-F6ECE8676A39
D038C280-077A-4485-97DA-F6ECE8676A39
BBF56D61-D6D8-44B6-9868-6833804B8B43
BBF56D61-D6D8-44B6-9868-6833804B8B43
E6CB361F-AB14-4F15-A60B-E0551DDC4EEF
E6CB361F-AB14-4F15-A60B-E0551DDC4EEF
427A18AB-02EC-46AB-914C-C969F67C96C3
427A18AB-02EC-46AB-914C-C969F67C96C3
B833F206-26FC-4A35-9597-353DF5939ECE
B833F206-26FC-4A35-9597-353DF5939ECE
79F8CD2B-40B8-4F87-A784-21F8F38EE298
79F8CD2B-40B8-4F87-A784-21F8F38EE298
6A619B4C-E9DD-4855-9B35-21FCD4529F2F
6A619B4C-E9DD-4855-9B35-21FCD4529F2F
7D227576-EC15-48F7-9E51-BC696C64B586
7D227576-EC15-48F7-9E51-BC696C64B586
A191349E-C549-448F-B3E9-8FC84D946EC0
A191349E-C549-448F-B3E9-8FC84D946EC0
91947BE8-C800-4D1A-ACF9-C0BA1BE27AAC
91947BE8-C800-4D1A-ACF9-C0BA1BE27AAC
69860862-3ADA-4454-9796-25D137152B9D
69860862-3ADA-4454-9796-25D137152B9D
4DA8E04E-FB10-473E-9453-AFA50B563377
4DA8E04E-FB10-473E-9453-AFA50B563377
758B6733-C1D3-4CC3-A9F8-DDD2FDFE14BB
758B6733-C1D3-4CC3-A9F8-DDD2FDFE14BB
3B5CC86E-4C6C-439C-A040-8BC45E03703A
3B5CC86E-4C6C-439C-A040-8BC45E03703A
2B92117D-0B98-4E5F-AC2A-CFA14D69E947
2B92117D-0B98-4E5F-AC2A-CFA14D69E947

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

أسعار الذهب اليوم الاثنين 6-6-2022

هروب أهل المتهم باغتصاب طفلة المنوفية.. ووالدها: قالها هدبحك وبنتي حافظة القرآن

ترشيحاتنا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

فوائد اجتناب المعاصي والبعد عن الذنوب.. تنير القلوب

ننشر تفاصيل اختبارات التقديم للجامعات الأهلية

المبعوث الأممي يعود إلى اليمن لعقد مباحثات مع الحكومة والحوثيين

لا تستطيع أن تلبس بحريتها.. إنجي كيوان: أنا معرضة للتحرش الجنسي يوميا

تويوتا تطلق سياراتها Special Edition موديل 2023 .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثعابين ضخمة تزحف على صدر رجل في ميشيجان أثناء نومه

اتفسح واستخرج بطاقتك فوري.. تفاصيل وتسهيلات استخراج البطاقة الشخصية من المولات

ضربة حظ.. تفاصيل عرض سعودي للزواج من آمبر هيرد والتكفل بمصاريفها

بالنشيد الوطني اللبناني.. تانيا قسيس تشدو في مهرجان الزمن الجميل ببيروت

فيديو

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

النهاية ستكون قريبة.. إفرو يصدم جمهوره ويعلن إصابته بمرض خطير

رخصة ذهبية وفنادق قطرية جديدة بمصر.. تفاصيل لقاءات الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار في الدوحة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ