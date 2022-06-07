إيهاب توفيق يتألق بحفل جماهيري في العاصمة الإدارية.. صور

أحيا النجم إيهاب توفيق حفلا غنائيا ضخما بحديقة فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور جماهيري من الشباب من مختلف الأعمار ممن شاركوه وصلات الغناء والرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.
حضر إيهاب توفيق بصحبة مدير أعماله ومنسق حفلاته تامر عبد المنعم وقدم عدد كبير من أغانيه الرومانسية المميزة منها "سحراني"، "يا أحلى منهم"، " مراسيل"، "داني"، "الله عليك يا سيدي"، "تترجى فيا".. بالإضافة إلى "إنت اختياري" وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين والحفل من تصوير فيننا.
على جانب آخر يستعد إيهاب توفيق لإطلاق عدد من أعماله الغنائية الجديدة التي تعد نقله في مشواره الفني مع الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي والتي يتكتم الكشف عنها حتي خروجها للنور خلال الأيام القليلة القادمة.