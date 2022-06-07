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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألميريا عن ضم رمضان صبحي وديانج: لن نتعاقد مع لاعبين بالدوري المصري

صدى البلد

قال محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني، إنه سعيد بصعود فريقه للدوري الإسباني "لا ليجا" بالموسم المقبل.

وأضاف محمد جمال العاصي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن إدارة ناديه تخطط لإبرام عدد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، للظهور بشكل جيد في الليجا.

وتابع :" تأهل ألميريا للدوري الإسباني، تحقق رغم الظروف الصعبة، واستطعنا جلب بعض الرعاة، كما سنحصل على أموال من نسبة إعادة بيع لاعبينا".

وشدد :" لا نفكرفي ضم إدينسون كافاني مثلما تردد لبعض وسائل الإعلام، والنادي لن يتعاقد مع أى لاعب من الدوري المصري أو السعودي خلال الصيف الجاري".

وأكد :" بيراميدز لم يكن سببًا في زيادة أسعار الصفقات بمصر، وصفقة صلاح محسن كانت بداية ارتفاع أسعار الصفقات، وتقليل عدد الأجانب في مصر، مشروع فاشل، ويجب زيادة عددهم لتقوية الدوري".

وكانت تقارير صحفية قد ادعت دخول ألميريا الإسباني، في مفاوضات من أجل ضم أليو ديانج من الأهلي، ورمضان صبحي من بيراميدز".

 

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