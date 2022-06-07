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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادر السيد: بصمات إيهاب جلال مع المنتخب ستظهر في هذا التوقيت.. فيديو

صدى البلد

أكد نادر السيد، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أداء منتخب مصر أمام غينيا كان طبيعيا مشددا على أنها المهمة الأولى لإيهاب جلال مع الفراعنة.

 

وقال السيد فى تصريحاته لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن": "المدير الفني الوطني دائما محل نقد والسوشيال ميديا لها تأثير سلبي خلال السنوات الأخيرة على أداء اللاعبين".

 

وأضاف: "إيهاب جلال لن يستطيع تطبيق خطته مع منتخب مصر خلال المعسكر الحالي بسبب قلة وقت المعسكر ومن المنتظر خلال بطولة أفريقيا أن تبدأ بصماته تظهر".

 

نتيجة مباراة مصر وغينيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم بهدف نظيف على غينيا في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

سجل هدف الفوز مصطفى محمد في الدقيقة 86 من زمن المباراة بعدما أخطأ مدافع غينيا فى تشتيت الكرة العرضية من إبراهيم عادل ليستلمها مصطفى محمد ويسددها بقوة تصطدم بقدم لاعب غينيا مختار ديخالي وتسكن الشباك.

الفوز رفع رصيد منتخب مصر لثلاث نقاط خلف منتخب مالاوي صاحب الصدارة بعد الفوز على أثيوبيا بهدفين لواحد ، بينما تجمد رصيد غينيا بلا نقاط في المركز الرابع للمجموعة الرابعة.

 

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