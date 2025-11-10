العرجاوي: إعفاء الصادرات من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين

أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الصين إعفاء واردات عدد من الدول الإفريقية، من بينها مصر، من الرسوم الجمركية يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين.

وأشار العرجاوي إلى أن تطبيق هذا الإعفاء سيؤدي إلى زيادة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، كما سيساهم في تعديل الميزان التجاري بين البلدين نسبيًا لصالح الصادرات المصرية.

وأوضح أن الإعفاء الجديد سيشجع الشركات الصينية على استيراد المواد الخام والمنتجات الغذائية المصرية، وخاصة الخضروات والفواكه، لافتًا إلى أن الصين تُعد من أكبر مستهلكي المواد الغذائية على مستوى العالم.

وأضاف العرجاوي أن قيمة الواردات الصينية إلى مصر تبلغ نحو 17 مليار دولار سنويًا، في حين لا تتجاوز الصادرات المصرية إلى الصين 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن في الميزان التجاري مع الصين يُعد خطوة أساسية لضبط الميزان التجاري المصري العام، الذي يبلغ حاليًا نحو 90 مليار دولار واردات مقابل 42 مليار دولار صادرات.

وكان السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج قد أعلن مؤخرًا أن بلاده تدرس إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، في خطوة تُجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتفتح آفاقًا جديدة أمام التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.