بتسريحة ضفائر.. أحدث ظهور لـ كارمن سليمان عبر السوشيال ميديا

نشرت الفنانة كارمن سليمان صورة جديدة لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت كارمن سليمان في صورة عفوية، مرتدية تيشيرت باللون الأبيض، مع تسريحة ضفائر في شعرها، واضعة أحمر شفاه باللون الأحمر الجرئ.

يذكر أن شاركت النجمة كارمن سليمان، في تجربة "سكاي دايفينج"، في برنامج "نجوم السماء"، من فوق محافظة الفيوم.

وعلقت كارمن سليمان، على التجربة، قائلة :"دي أكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي، وأنا كنت مبسوطة اوي، وإحساس يجنن، وكنت طايرة، وكنت فاكرة أني هخاف، وما خفتش خالص".

وأضافت كارمن سليمان: "دي تاني مرة آجي فيها الفيوم، وسعيدة بالتجربة، ولم أتوقع انها هتكون حلوة اوي كده".