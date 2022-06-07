تسريب نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022 قبل اعتمادها رسميًا..والمحافظة: غير صحيحة

تداول رواد مواقع التواصل تسريبا لنتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية لعام 2022 قبل اعتمادها رسميا من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، الذي كان من المقرر له صباح اليوم، حيث فوجئ المواطنون بانتشار نسخة من النتيجة على مواقع التواصل الاجتماعي في حين أعلنت صفحة المحافظة الرسمية عبر «فيسبوك» أن النتيجة المعلنة غير صحيحة.



ومن المقرر أن يعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية النتيجة صباح اليوم بعد انتهاء أعمال الرصد بالكنترول ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، ويعلن المحافظ أوائل الشهادة الإعدادية.



يمكن لطلاب محافظة القليوبية وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القليوبية بالاسم ورقم الجلوس، أيضا من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن الدخول على مركز المعلومات واختيار منصة نتائج الإعدادية ثم اختيار اسم المحافظة والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.

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