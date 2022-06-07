بدء توسعة طريق ترعة الإسماعيلية بالخانكة في القليوبية

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه قد تم البدء فى أعمال توسعة طريق ترعة الإسماعيلية اتجاه مدينة الخانكة بنطاق كفر حمزة لتصبح ثلاث حارات.

وقال المحافظ أنه يجرى حاليا أعمال إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق حي تم الانتهاء من إزالة ٣٤ مبنى، وجار الانتهاء من إزالة الـ ٤ مبان المتبقية للبدء بالتوسعة، موجهاً بدفع الأعمال للانتهاء في المدة الزمنية المحددة لتسليم الطريق للشركة المنفذة.

وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة بمدن شبرا الخيمة والخانكة والخصوص، لمتابعة سير المشروعات والاطمئنان على مستوى النظافة والإشغالات، وذلك في إطار الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بهدف تذليل العقبات والمشكلات للمشروعات الجاري تنفيذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمتابعة الميدانية على أرض الواقع بجميع مدن وأحياء المحافظة.

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد الانتهاء من إصلاح فواصل كوبري مسطرد، والانتهاء من كشط ورصف نزلة الدائري، موجهاً برفع مخلفات الأسفلت وتغيير البلدورات الفاصلة.

ثم تفقد محور الخصوص والذي تم إنشاؤه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بطول 5 كيلو بدءًا من محور مسطرد وحتى نفق الرشاح بالخصوص أسفل الطريق الدائري، بهدف تخفيف الضغط المروري على محور العصار.

وأصدر المحافظ تعليماته بتركيب أعمدة إنارة لسهولة الرؤية وحفاظاً على سلامة المواطنين، وقد تم الانتهاء من أعمدة الإنارة.

ثم تابع "الهجان" المحطة الوسيطة بالقطاوي التى يتم تجميع قمامة مدينة شبرا الخيمة بها، واطمأن على حالة المعدات الخاصة بالمحطة والمعدات الموجودة بالحملة الميكانيكية.

واستمع المحافظ من العاملين بالمحطة للمشكلات التي تواجههم من نقص في المعدات والسيارات، موجهاً رئيس المدينة بتحديد جميع الاحتياجات المطلوب بالحملة الميكانيكية لتدبيرها في أسرع وقت، وذلك لتحسين الأداء بها وإصلاح المعطل من المعدات والسيارات لتتناسب مع كميات القمامة التي يتم رفعها يومياً من المدينة.