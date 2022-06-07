تصل 50 درجة.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشرق الأوسط سوف يتعرض لموجة شديدة الحرارة، خلال الفترة القادمة، متوقع أن تتجاوز خلالها درجات الحرارة 50 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع إقبال فصل الصيف، سوف يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل بلاد الشرق الأوسط( الكويت- العراق -إيران _شبه الجزيرة العربية) لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

حيث سجلت مدينة الجهراء بالكويت درجة حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.



ومن المتوقع أن يمتد تأثير الموجة شديدة الحرارة إلى جمهورية مصر العربية، ويسبب موجة حارة قوية عليها ولكن تكون أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافى .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية، وبالتالى تعديل في درجة الحرارة ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس .

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى الفترة القادمة واعتبارا من الغد درجات حرارة تتراوح( من ٣٨:٣٧) درجة مئوية. ويتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة خلال 48 ساعة القادمة علي كافة الأنحاء الشمالية للبلاد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، فإنه سوف تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاعا آخر في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة حتي نهاية الأسبوع الجاري.

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، ثباتا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليستمر الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية.

بينما يكون حالة الطقس اليوم، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد،وتكون حالة الطقس غدا ليلا، معتدل على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35 للعظمى والصغرى 23 درجة.

السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد 38 للعظمى و 24 للصغرى.

جنوب سيناء 38 للعظمى و 26 للصغرى.

جنوب الصعيد 41 للعظمى و 26 للصغرى.