عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تصل 50 درجة.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن الشرق الأوسط سوف يتعرض لموجة شديدة الحرارة، خلال الفترة القادمة، متوقع أن تتجاوز خلالها درجات الحرارة 50  درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع إقبال فصل الصيف، سوف يمتد تأثير منخفض الهند الموسمى ليشمل بلاد الشرق الأوسط( الكويت- العراق -إيران _شبه الجزيرة العربية) لترتفع درجات الحرارة بشكل كبير.

حيث سجلت مدينة الجهراء بالكويت درجة حرارة تجاوزت 50 درجة مئوية.
 
ومن المتوقع أن يمتد تأثير الموجة شديدة الحرارة إلى جمهورية مصر العربية، ويسبب موجة حارة قوية عليها ولكن تكون أقل حدة عن جيرانها بفضل موقعها الجغرافى .

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مرور منخفض الهند الموسمي على البحر المتوسط يعمل على تعديل الكتلة الهوائية، وبالتالى تعديل في درجة الحرارة ولكن تزداد نسب الرطوبة مما يعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس .

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى الفترة القادمة واعتبارا من الغد  درجات حرارة تتراوح( من ٣٨:٣٧) درجة مئوية. ويتجاوز جنوب الصعيد حاجز 40 درجة مئوية.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الحارة خلال 48 ساعة القادمة علي كافة الأنحاء الشمالية للبلاد، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 35 درجة وتظل الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، فإنه سوف  تشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاعا آخر في درجات الحرارة لتسود أجواء شديدة الحرارة حتي نهاية الأسبوع الجاري.

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، ثباتا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، ليستمر الطقس حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الغربية.

بينما يكون حالة الطقس اليوم، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب البلاد،وتكون حالة الطقس غدا ليلا، معتدل على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 35 للعظمى والصغرى 23 درجة.
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 22 درجة. 
شمال الصعيد 38 للعظمى و 24 للصغرى.
جنوب سيناء 38 للعظمى و 26 للصغرى. 
جنوب الصعيد 41 للعظمى و 26 للصغرى.

 

الطقس حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة منخفض الهند الموسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل النزيف.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 190 جنيهًا

انتهت قصة وحش الكون..هاشتاج ياسمين عبد العزيز يتصدر تويتر بعد أنباء إنفصالها

ياسمين عبد العزيز بعد أنباء الانفصال عن العوضي: يارب عوضني

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

تزوجت شخصا في الدقهلية.. الداخلية: العثور على فتاة الشيخ زايد المتغيبة

بعد وعكتها الصحية الأخيرة.. ياسمين عبد العزيز تلغي متابعة زوجها أحمد العوضي عبر إنستجرام

ياسمين عبد العزيز لشقيقها :اتوكس ياللي بعت أختك بعربية

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ترشيحاتنا

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

الكنيست الإسرائيلي يسقط قانون شرعنة الاحتلال في الضفة الغربية

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

سر طلب الفنانة آمال رمزي الحصول على لقب الدنجوان.. واسمها الحقيقي

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الإعدادية 2022 بنسبة نجاح 74.77 %

تسريب نتيجة الإعدادية بالقليوبية 2022 قبل اعتمادها رسميًا..والمحافظة: غير صحيحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

الصحة الكندية: علينا التأهب لمواجهة أوبئة جديدة مثل جدري القرود والتهاب الكبد

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

أكثر من 23 ألف جنيه .. سعر مفاجئ لـ بدلة زوجة محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ