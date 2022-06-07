علامة في الساق تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس

يساعد الكشف المبكر عن السرطان على العلاج والتعافي بشكل أسرع وهناك العديد علامة خطيرة تظهر على الجسم تكشف الإصابة بالسرطان ويعد السرطان سببا رئيسيًا للوفاة في جميع أنحاء العالم

وفقا لمنظمة الصحة العالمية تعد أبرز العلامات هي الجلطة الدموية على الساق والتي تعتبر مؤشرا على الإصابة بسرطان البنكرياس وذلك لأن سرطان البنكرياس يتسبب في زيادة دم المريض مسببا تجلط الدم.

وشعور المريض بتورم وألم في رجل واحدة و انتفاخ الأوردة وفي بعض الحالات يمكن أن تنكسر قطعة من الجلطة وتنتقل إلى الرئتين ، مسببة ألمًا في الصدر وضيقًا في التنفس.

الأعراض الصامتة لسرطان البنكرياس

يميل سرطان البنكرياس إلى أن يكون صامتًا وغير مؤلم أثناء نموه و نظرًا لأن سرطان البنكرياس يسد القناة التي تطلق الصفراء في الأمعاء ، تتراكم مكونات الصفراء في الدم. هذا يحول الجلد والعينين إلى اللون الأصفر ، وهي حالة تسمى اليرقان.

يمكن أن يسبب سرطان البنكرياس وجعًا خفيفًا في الجزء العلوي من البطن يمتد إلى الظهر. قد يأتي الألم ويذهب.

ألم في الظهر.

النفخ . يشعر بعض المصابين بسرطان البنكرياس بالامتلاء المبكر بالوجبات (الشبع) أو تورم غير مريح في البطن.

غثيان.

التقيؤ.

بشكل عام ضعي في اعتبارك أن وجود مثل هذه الأعراض أو جميعها لا يعني أن الشخص مصاب بسرطان البنكرياس. هناك العديد من الأسباب الأخرى لهذه الأنواع من الأعراض.