احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية ، توفي حوالي 9.6 مليون شخص بسبب السرطان في عام 2018.

ويعد المرض المؤلم ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم. إنه مصدر قلق لدى الشباب والأطفال لم يعد مرض الشيخوخة.

السرطان حالة مميتة تحدث عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه بسبب سبب غير معروف وتشكل ورمًا.

يمكن أن يتطور في أي جزء من جسمك ويمكن أن يؤثر على حياتك بشكل كبير.

ويمكنك الانتباه إلى العلامات التحذيرية ففي بعض الحالات ، يمكن أن ينمو الورم السرطاني وينتشر عبر أجزاء أخرى من الجسم ، ويمكن أن يؤدي إلى تشنجات أو تشنجات أو اهتزازات. تحدث تشنجات العضلات عن طريق تقلصات لا إرادية في المنطقة ، أو ارتعاش لا يمكن السيطرة عليه لمجموعة عضلية يتم خدمتها بواسطة ألياف عصبية حركية واحدة ، وفقًا لتقرير Times of India

لماذا تشعر بالارتعاش؟



تحدث أعراض السرطان عادة عندما يبدأ الورم بالضغط على الدماغ مما يؤدي إلى عمل غير طبيعي للعضو.

قال تقرير TOI إن ورم الدماغ يزعج الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ ويمكن أن يسبب تناقضات العضلات والوخز والخدر والوخز والتنفس الضحل وفقدان الوعي.

تقول أن الأورام التي تنتشر عبر الفص الصدغي والفص الجبهي والفص الجداري يمكن أن تسبب مشاكل في الكلام واتخاذ القرار وحل المشكلات والتركيز وسرعة التفكير. يقول التقرير إنه من الضروري معالجة الأعراض عند ظهورها.

يمكن أن يحدث الارتعاش أيضًا لأسباب أخرى مختلفة بما في ذلك الإجهاد أو جرعة زائدة من الكافيين أو اتباع نظام غذائي غير صحي أو ممارسة الرياضة أو كأثر جانبي لبعض الأدوية.

لقد أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن التشخيص المبكر للسرطان يمكن أن ينقذ ما يصل إلى 90 في المائة من الأرواح.

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض ، يُنصح بالاتصال بطبيبك على الفور لمزيد من الفحص.