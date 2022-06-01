عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس من هذه الأعراض المبكرة للسرطان

صدى البلد

وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية ، توفي حوالي 9.6 مليون شخص بسبب السرطان في عام 2018. 

 

ويعد المرض المؤلم ثاني سبب رئيسي للوفاة في العالم. إنه مصدر قلق لدى الشباب والأطفال لم يعد مرض الشيخوخة.

 

السرطان حالة مميتة تحدث عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه بسبب سبب غير معروف وتشكل ورمًا. 

 

يمكن أن يتطور في أي جزء من جسمك ويمكن أن يؤثر على حياتك بشكل كبير.

 

ويمكنك الانتباه إلى العلامات التحذيرية ففي بعض الحالات ، يمكن أن ينمو الورم السرطاني وينتشر عبر أجزاء أخرى من الجسم ، ويمكن أن يؤدي إلى تشنجات أو تشنجات أو اهتزازات. تحدث تشنجات العضلات عن طريق تقلصات لا إرادية في المنطقة ، أو ارتعاش لا يمكن السيطرة عليه لمجموعة عضلية يتم خدمتها بواسطة ألياف عصبية حركية واحدة ، وفقًا لتقرير Times of India 

 

لماذا تشعر بالارتعاش؟ 


تحدث أعراض السرطان عادة عندما يبدأ الورم بالضغط على الدماغ مما يؤدي إلى عمل غير طبيعي للعضو. 

قال تقرير TOI إن ورم الدماغ يزعج الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ ويمكن أن يسبب تناقضات العضلات والوخز والخدر والوخز والتنفس الضحل وفقدان الوعي.

تقول أن الأورام التي تنتشر عبر الفص الصدغي والفص الجبهي والفص الجداري يمكن أن تسبب مشاكل في الكلام واتخاذ القرار وحل المشكلات والتركيز وسرعة التفكير. يقول التقرير إنه من الضروري معالجة الأعراض عند ظهورها.

يمكن أن يحدث الارتعاش أيضًا لأسباب أخرى مختلفة بما في ذلك الإجهاد أو جرعة زائدة من الكافيين أو اتباع نظام غذائي غير صحي أو ممارسة الرياضة أو كأثر جانبي لبعض الأدوية. 

 

لقد أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن التشخيص المبكر للسرطان يمكن أن ينقذ ما يصل إلى 90 في المائة من الأرواح.

إذا كنت تعاني من أي من الأعراض ، يُنصح بالاتصال بطبيبك على الفور لمزيد من الفحص.

السرطان الشيخوخة العلامات التحذيرية أعراض السرطان سرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

في اليوم العالمي لـ الحليب.. تعرف على أضراره

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

التموين تؤكد: أرز البطاقات ثابت عند 10 جنيهات

رسميًاً .. كاف يلغي قرار استبعاد منتخب ساوتومي من تصفيات أمم إفريقيا

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

ترشيحاتنا

خبير: الجمارك حررت سعر الدولار الجمركي لمواجهة التحديات العالمية

رابطة تجار السيارات : موجة جديدة في ارتفاع الأسعار مع زيادة الدولار

بلومبرج: روسيا تخلفت عن دفع 1.9 مليون دولار فوائد على ديونها

توقعات بـ انتشار أطفال افتراضيين لمكافحة الزيادة السكانية عالميًا

منحة من جايكا اليابانية لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ..فيديو

اتحاد الكرة ينظم استقبالا خاصا بـ الورود لـ محمد صلاح بمطار القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان كارثة سيدة الدقهلية ما تتكررش .. اكتشف علامات الاكتئاب الأولية

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

فيديو

هل تزوجت سرًا.. الحقيقة كاملة عن علاقة نرمين الفقي بمصور شهير |فيديوجراف

الزواج يحميك من الوفاة.. تعرف على مخاطر العزوبية وأضرارها على صحتك

هل يزيد الحليب من مخاطر الإصابة بالسرطان..تعرف على فوائده وأغرب الخرافات عنه

أجرى عدة عمليات ثم أسلم الروح.. الأطباء تنعى أحمد سمير طبيب المنوفية..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ