ازرع شجرة.. شعار احتفالية متحف الإسماعيلية اليوم بالعيد العالمي للبيئة

احتفل متحف الإسماعيلية القومي بيوم البيئة العالمي، تحت شعار "ازرع شجرة".

تضمن برنامج الاحتفالية، تنظيم محاضرة مبسطة للأطفال تتناسب مع الفئة العمرية للتعريف بالمناسبة وأهمية الحفاظ على النظام البيئي وتوضيح أضرار التلوث المختلفة وما يترتب عليها في مختلف المجالات، مع ربط موضوع الاحتفال بالقطع الأثرية المعروضة بالمتحف، وذلك تحت شعار "لا نملك سوى أرض واحدة".



كما تضمنت الاحتفالية اقامة ورشة زراعة تحت شعار "أزرع .. شجرة" بالتعاون مع فني الزراعة بالمتحف حيث تم التعريف بكيفية الزراعة والاعتناء بالنباتات وأهميتها فى الحفاظ على التوازن البيئي، ثم تم زرع شتلات لمجموعة من نباتات الزينة وسط تعاون وسعادة بين الأطفال المشاركين.

كما تم تنظيم ورشة "رسم و تلوين" من خلال تلوين أشكال مطبوعة للأرض ومحاكاة الطبيعة، بالإضافة إلى التشكيل و الكتابة من خلال تدوير الخامات و استخدام الحجارة.

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تم تنفيذ كافة الأنشطة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا.

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