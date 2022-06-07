عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الهنيدي يستعرض تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض

المستشار إبراهيم
المستشار إبراهيم الهنيدي

استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وأشار إلى أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

وتابع الهنيدي مستعرضا فلسفة المشروع،: لما كان العمل بالقانون المشار إليه، وتجديد العمل بأحكامه له بالغ الأثر في سرعة الفصل في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، ويخفف العبء عن كاهل محكمة النقض، الأمر الذي استدعى اقتراح المشروع المعروض لاستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016، وذلك للاعتبارات السالف ذكرها.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
المادة الأولى، تتضمن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2022.

المادة الثانية، الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

محكمة النقض البرلمان الحكومة الجريدة الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

متورط بترويج الليزر بالسنغال | فرج عامر: كله بالمستندات في الوقت المناسب

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 7-6-2022

ترشيحاتنا

بدء الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة 12 يونيو

كنز بمليارات.. العثور على حطام سفينتين تاريخيتين غرقتا منذ 200 عام

الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاما أمام الين الياباني

قتل والده وأشقاءه.. الداخلية تضبط مرتكب حادث قنا

الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري

قوافل صندوق تحيا مصر تصل وسط سيناء لتوفير الدعم الغذائي لـ2000 أسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

حقيقة خلاف العوضي وياسمين .. القصة كاملة | فيديو جراف

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ