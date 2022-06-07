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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إليسا تروج لحفلها مع وائل كافوري فى الكويت

إليسا
إليسا

روجت الفنانة اللبنانية إليسا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام” ، لحفلها مع الفنان وائل كافوري والمقرر إقامته فى دولة الكويت. 

وعلقت إليسا قائلة : " انتظروا حفل الكويت باقى يومان".

إليسا

إليسا وسعد لمجرد يحيان حفلا غنائيا في موسم جدة

إليسا تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر تويتر

من ناحية أخري تستعد الفنانة إليسا والفنان المغربي سعد لمجرد؛ لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات موسم جدة.

وقالت الصفحة الرسمية لموسم جدة عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «حفلنا الجاي في موسم جدة رح يجمع ملكة الإحساس إليسا والمعلم سعد لمجرد، وراح يغنون لنا أغنيتهم من أول دقيقة ولأول مرة في حفل يجمعهما 17 يونيو على مسرح موسم جدة، وقريب بنعلن عن موعد طرح التذاكر».

إليسا تحتفل بأغنيتها :


احتفلت المطربة إليسا بوصول ديو “ من أول دقيقة ” الذى يجمعها بالمطرب سعد لمجرد لـ 100 مليون مشاهدة على موقع اليوتيوب.

وكتبت اليسا عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر :" Good morning ,من اول دقيقة 100 مليون مشاهدة.

​إليسا​ سعد لمجرد المغرب الكويت دولة الكويت وائل كافوري

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