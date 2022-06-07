عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري

الأجواء الحارة
الأجواء الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا بالفعل نشعر بارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو تدريجياً مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري"، المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن هناك استمرار لـ الأجواء الحارة خلال فترة النهار، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما الطقس يكون شديد الحرارة خلال فترة النهار على جنوب البلاد، وجنوب الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة تماماً على كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

وأشارت منار غانم إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنها شبورة مائية خفيفة لا تؤثر على حركة المرور، ولكنها تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد الدكتورة منار غانم ضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

التعليم توضح آلية النجاح في نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

متورط بترويج الليزر بالسنغال | فرج عامر: كله بالمستندات في الوقت المناسب

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الثلاثاء 7-6-2022

موضوعات متعلقة

الأرصاد: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة.. وتحذر من ذروة موجة حارة منتصف الأسبوع|فيديو

رياح وأمطار.. الأرصاد تحذر: انخفاض كبير في درجات الحرارة يوم الثلاثاء القادم

شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد: استمرار ظهور الشبورة المائية خلال الـ72 ساعة القادمة

تصل ل22 درجة.. الأرصاد تزف بشري سارة بشأن أحوال الطقس

الأرصاد: تحسن نسبي في الأحوال الجوية

الأرصاد: ارتفاع تدريجى في درجات الحرارة واعتدال سرعات الرياح

شاهد.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح وسقوط أمطار

الأرصاد الجوية تحذر من رياح وأمطار خلال الأسبوع الحالي | شاهد

ترشيحاتنا

بدء الاكتتاب في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم بالبورصة 12 يونيو

كنز بمليارات.. العثور على حطام سفينتين تاريخيتين غرقتا منذ 200 عام

الدولار عند أعلى مستوياته في 20 عاما أمام الين الياباني

قتل والده وأشقاءه.. الداخلية تضبط مرتكب حادث قنا

الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري

قوافل صندوق تحيا مصر تصل وسط سيناء لتوفير الدعم الغذائي لـ2000 أسرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

أكاديمي أمريكي: مصر تبني أطول خط ترددي في العالم بالعاصمة الإدارية.. صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

مظاريف فلوس.. امرأة أمريكية تجد كنزا داخل أريكة حصلت عليها مجانا

فيديو

طفلة وليس على المريض حرج.. تصريحات عريس كفر الدوار كادت تتحول لأزمة

حقيقة خلاف العوضي وياسمين .. القصة كاملة | فيديو جراف

نادية رشاد: الرئيس السيسي بنفسه طلب إني أجسد دور والدته في الاختيار 3

سعد الصغير يكشف حقيقة صورته مع نجم ليفربول محمد صلاح.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

إبراهيم شعبان

قامة أم كلثوم.. الخلود يليق بك

اﻟﻤﺰﻳﺪ