الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكُبرى ومحافظات الوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا بدأنا بالفعل نشعر بارتفاع في درجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو تدريجياً مما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة المرتفعة.

وأضافت منار غانم في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري"، المُذاع على فضائية "الأولى المصرية"، أن هناك استمرار لـ الأجواء الحارة خلال فترة النهار، على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، والسواحل الشمالية، بينما الطقس يكون شديد الحرارة خلال فترة النهار على جنوب البلاد، وجنوب الصعيد.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مع دخول فترات الليل وغياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة وتكون الأجواء معتدلة تماماً على كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى نشاط الرياح.

وأشارت منار غانم إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، على الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، موضحة أنها شبورة مائية خفيفة لا تؤثر على حركة المرور، ولكنها تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية وتتلاشى فور سطوع أشعة الشمس.