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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء فؤاد: الحكومة مستعدة للرد على أي استفسارات بشأن تصفية شركة الكوك

وزير شئون المجالس
وزير شئون المجالس النيابية

أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة أرسلت ردها إلى المجلس بشأن ما يحدث في شركة الكوك بعد إعلان وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق تصفيتها. 

وأكد الوزير أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن الرد موجود لدى المجلس، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسارات في هذا الشأن.

جاء ذلك بعدما مصطفى بكري، أثار مصطفى بكري، الأزمة مرة أخرى، مواصلا الهجوم مرة أخرى اليوم، على وزير قطاع الأعمال العام، متهما إياه بتعمد تخريب القطاع العام، قائلا: لازم الوزير يجي قدام المجلس ولدي مستندات تؤكد أن شركة الكوك تحقق مكاسب ولا تتكبد خسائر كما يدعي الوزير.

وأشار بكري، إلى أن الوزير في وقت سابق أعلن تصفية شركة الملاحة البحرية، إلا أن وزير النقل استعادها وتم تشغيلها مرة أخرى.

ووجه مصطفى بكري، رسالة لرئيس مجلس الوزراء، قائلا: "إزاي الدكتور مصطفى مدبولي يخلي واحد زي كده، واحد بيقول على الجيش المصري بأنه عسكر _في إشارة منه إلى وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق.

الحكومة شركة الكوك وزير قطاع الاعمال العام مجلس الوزراء مصطفى بكري

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