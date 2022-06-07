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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب مصر تطير إلى مالاوي استعداداً لمواجهة إثيوبيا

إيهاب جلال
إيهاب جلال

غادرت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، مطار القاهرة متجهة إلى مالاوى لمواجهة منتخب اثيوبيا يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار.

كان الاتحاد الإفريقي قد قرر إقامة مباريات إثيوبيا في التصفيات بمالاوي بسبب عدم صلاحية الملاعب في إثيوبيا لاستضافة المباريات.

وكان منتخب مصر قد خاض مرانه الأخير في القاهرة مساء أمس على استاد القاهرة.

وخضع  المنتخب لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر وجاءت نتيجة المسحات الطبية سلبية.

وتخلف عن السفر مع البعثة كل من محمد صلاح، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم.


وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم فى التصفيات بالفوز علي غينيا بهدف دون مقابل على استاد القاهرة.

ويتواجد  المنتخب الوطنى ضمن المجموعة الرابعة التى تضم كل من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.

مالاوي منتخب إثيوبيا بكوت ديفوار المنتخب الوطني محمد صلاح منتخب مصر

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