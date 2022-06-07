جامعة عين شمس: نسعى لتطوير المجتمع من خلال المشروع القومي لمحو الأمية

أكد الدكتور حازم راشد، أستاذ المناهج، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، أن جهود الجامعة تتواصل في المشروع القومي لمحو الأمية للمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية في مصرنا الحبيبة، خاصة لما لهذا المجال من أهمية كبيرة للوطن والمواطنين.

وقال عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن الجامعة تستهدف إعادة التأهيل والتدريب بما يخدم احتياجات التنمية من القوى العاملة الفاعلة والواعية، من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية، وعلى ضوء بروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وتشجيعًا للطلاب المشاركين في المشروع؛ يقوم الطالب بتجميع صور بطاقات الأميين الذين يرغبون في التعليم، والذين لم يسبق لهم الحصول على شهادة محو أمية.

وأعلن أستاذ المناهج، أن تربية عين شمس، أصدرت الدليل التعريفي لالتحاق طلاب الكلية بالمشروع القومي لمحو الأمية، حيث يعد المشروع هدفًا قوميًا تسعى الدولة إلى تنفيذه، باستثمار طلاب الجامعات المصرية، وذلك لإزالة الغموض حول بعض الجوانب المتعلقة بالمشروع، من حيث الإجراءات والحوافز وكيفية الالتحاق بالمشروع وشروطه والفئة المستهدفة، وإعطاء فكرة مبسطة حول أهم القرارات المنظمة للمشروع، كذلك الهدف من مشاركة طلاب كلية التربية في المشروع وطبيعة المشاركة هل هي إجبارية أم اختيارية، والحوافز المقدمة للطالب المشارك في المشروع، وشروط سن المواطنين الأميين، وخطوات الالتحاق بالمشروع، وكيفية التعاقد الحر للطلاب مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، حتى حصول الدارسين الأميين على شهادة محو الأمية.

وأضاف الدكتور حازم راشد، أن الجامعة قامت بتحفيز الطلاب على المشاركة بعمل شهادات معتمدة من الجامعة، باجتياز الطالب دورة إعداد معلم، وتسهيل على الطلاب فتقوم الهيئة بترك حرية اختيار المكان ليقوم بالعملية في أقرب منطقة له، كما تعقد الامتحانات للأشخاص في أماكن إقامتهم حتى نسهل المهمة عليهم، ومنحهم الشهادة بعد تجاوز الاختبار.

قال عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إن الهدف من المشروع، يأتى إيمانا من الجامعات المصرية، بأهمية المشاركة المجتمعية في المشروعات القومية، وعلى رأسها قضية الأمية، لما تمثله من مخاطر حقيقية، على نمو وتطور المجتمع المصرى.

وكشف "راشد" أن التعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، يتيح لطلاب الجامعة، فتح فصل محو أمية مع هيئة تعليم الكبار، يضمن الطالب من خلاله الحصول على الدورات التأهيلية، بمشاركة طلاب الكلية بالمشروع القومي لمحو الأمية، لتساهم في صقل مهارات ريادة الأعمال مع التركيز على التربية لريادة الأعمال كموجه تخطيطي لكل مراحل التعليم، موضحًا أن الجامعة تقوم بجهود مجتمعية، للمساهمة في القضاء على مشكلة الأمية، من خلال دمج طلابها في المشروع القومي لمحو الأمية.

وقال أحد طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس، الذين شاركو باحدي الندوات التوعوية بالمشروع: ان المشروع يمنحهم القدرة على مساعدة المواطنين بالمناطق المحيطة بالجامعة ، كما عزز من انتمائهم للمجتمع واختلاطهم به.

وقال طالب اخر بكلية التربية جامعة عين شمس، ان المشاركة بالمشروع القومي لمحو الامية ساعدت في تحرير العديد من المواطنين من الامية و المساعدة في تحقيق التنمية و العمل علي تطوير المجتمع

وتتمثل جهود جامعة عين شمس للمشاركة بمشروع محو الامية خلال عدة محاور :

- عقد المزيد من الندوات التوعوية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية الموقرة (حياة كريمة ) وبالمناطق المحيطة بالجامعة بهدف ترغيبهم للالتحاق بفصول محو الأمية وتشخيص احتياجاتهم التدريبية .

- زيادة عدد الندوات التوعوية للطلاب والطالبات بالكليات المشاركة بالمشروع للتوعية بأهداف المشروع وأهميته وآليات وخطوات الالتحاق به .

- تكثيف عدد البرامج والورش التدريبية بمساراتها المختلفة الحضورية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا بالإضافة إلى برامج التدريب عن بعد عبر منصات التدريب الإلكتروني لتأهيل الطلاب والطالبات للتدريس بفصول محو الأمية واكسابهم مهارات ومقومات تعليم وتعلم الدارسين الكبار .

- توجية الطلاب والطالبات وتحفيزهم للتعاقد على أكبر عدد من فصول محو الأمية بإدارات الهيئة العامة لتعليم الكبار وفقا للإجراءات والخطوات المعمول بها في هذا الشأن .

-إيجاد صلات تعاون مع مؤسسات تعليم الكبار المحلية والإقليمية والدولية من أجل القيام بمشروعات مشتركة وتعرف الاتجاهات العالمية المعاصرة والاستفادة منها .

-إصدار مجلة دورية متخصصة في تعليم الكبار تهتم بنشر الدراسات و البحوث والمؤتمرات الوطنية و القومية والعالمية

-إعداد قاعدة للبيانات والمعلومات في تعليم الكبار ليستفيد منها العاملون في هذا المجال

-تقديم الاستشارات الإدارية والفنية في مجال تعليم الكبار