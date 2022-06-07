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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

النائب محمد أبو العينين يطالب بخطة مدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب
  • وكيل البرلمان: الاستثمار الزراعي في خطر والأزمة العالمية تفرض النظر بجدية لملف الأمن الغذائي
  • وكيل البرلمان يطالب الحكومة بمنظومة جديدة تربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع والأخذ بالزراعة التعاقدية
  • النائب محمد أبو العينين يؤكد على ضرورة التقدير المادي والمعنوي للفلاح وإنشاء نقابة للفلاح تهتم بأحواله وقضاياه

طالب النائب محمد أبو العينين وكيل البرلمان، الحكومة بخطة مدروسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل الأزمة العالمية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون بمد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة سنة أخرى، نظرًا لقرب انتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 2017.

وقال وكيل البرلمان: “لابد من التعامل الحكومي بشكل جاد مع ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي"، مضيفًا بأن الاستثمار الزراعي يئن ونصيب الزراعة من الاستثمار المحلى تراجع إلى 5% وإلى 1.3% من التمويل المصرفي رغم أن الزراعة تمثل 11% من الناتج المحلي الإجمالي و 25% من حجم العمالة و15% من حجم الصادرات.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سباقا في دعم قطاع الزراعة والأمن الغذائي ودعم الفلاح من خلال مشروعات التوسع الزراعي الكبرى ومن خلال مشروع حياة كريمة بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش.

وطالب النائب محمد أبو العينين بسياسات زراعية جديدة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء ومزيد من المساندة والتحفيز للفلاح، كي يعمل وينتج ويربح ويكون قادرا على سداد الضرائب للدولة ولا تمثل هذه الضرائب عبئا عليه قائلا: "الفلاح لابد أن يربح ولا يجب أن يكون معدما".

وقال وكيل البرلمان: "أزمةالغذاء الحالية تفرض علينا النظر بجدية لملف الأمن الغذائي في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية"، مشددا على ضرورة اتباع منظومة جديدة تزيد الاستثمار في الزراعة وتربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع لزيادة القيمة المضافة وزيادة العائد للفلاح وزيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية وتوفير السماد المدعم والآلات الحديثة للفلاح وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية والإعلان المسبق عن أسعار المحاصيل قبل الزراعة بما يشجع الفلاح على الزراعة والتوريد ويحميه من تقلبات الأسعار وزيادة الإنفاق على البحث العلمي لاستنباط أصناف قليلة استخدام المياه وعالية الإنتاجية والتوسّع في زراعة التقاوي عالية الجودة كبديل عن الاستيراد.

وتساءل وكيل مجلس النواب: لماذا كل المهن لها اتحادات وجمعيات ونقابات تتحدث باسمها وتدافع عنها والفلاح هو الوحيد الذي لا توجد نقابة رسمية تتحدث باسمه وتدافع عن حقوقه وتهتم بأحواله وهمومه وقضاياه. 

وأضاف أن 85% من المزارعين هم صغار المزارعين وبسبب عدم وجود كيان قوى يمثلهم ويتفاوض عنهم ينخفض نصيبهم الى أقل من 30 – 40% من سعر بيع المحصول للمستهلك النهائي رغم أنهم يتحملون العبء الأكبر في الإنتاج.

وطالب أبو العينين بالتقدير المادي والمعنوي للفلاح وأن يحتفى به الإعلام والسينما والدراما وأن تكون هناك جوائز تقديرية وتشجيعية للفلاح وأن يعود الاحتفال السنوي بعيد الفلاح فهو أكبر قوة إنتاجية في المجتمع والجميع يأكل مما ينتجه.

أبو العينين الحكومة تحقيق الإكتفاء الذاتي من الغذاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب مجلس النواب وكيل البرلمان

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