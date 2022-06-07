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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية يوافق على تعديل إجراءات الطعن أمام النقض: يحقق العدالة الناجزة

صدى البلد

أعلن النائب محمد إسماعيل، عن تنسيقية شباب الأحزاب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016  والذى تم مد العمل به فى 2019 لمدة ثلاث سنوات أخرى بالقانون 165 لسنة، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

وقال "اسماعيل"، خلال الجلسة العامة المجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن الأثر الجيد لمد العمل بالقانون والسماح بأحد دوائر محاكم مستأنف القاهرة بالنظر  الطعون المقدمة لمحكمة النقض فى تحقيق العدالة الناجزة والسرعة فى إجراءات التقاضى   مما كان له تأثير على على السلم المجتمعى بإحساس المواطن بأنه يحصل على حقه.

وتابع:" أعلن موافقتي علي مشروع القانون، وأتمنى أن يكون هناك تعديل شامل للقانون بدلا من أن يكون هناك تعديل بمد العمل بالقانون عندما تنتهى المدة".

وكان تقرير مشروع القانون، أفاد أنه قد صدر القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مقررًا اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة في غرفة مشورة، بالفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، حيث جاءت المادة الثالثة منه بمد سريان القانون بثلاث سنوات اعتبارًا من الأول من أكتوبر سنة 2016، واستمر العمل بأحكام هذا القانون بموجب القانون رقم 165 لسنة 2019 لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2019.

النقض التنسيقية الحكومة مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب

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