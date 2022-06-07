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تعليم

معرض الدراسة في اليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا بجامعة عين شمس.. صور

صدى البلد

 


افتتح اليوم معرض الدراسة في اليابان لطلاب الجامعات والدراسات العليا بكلية الطب جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة، الدكتور يوتاروه أوكي أستاذ مشارك في جامعة كيوشو ، قسم الشئون الدولية ، ومدير مكتب J-MENA، السيدة أيومي كوياما السكرتير الثالث للسفارة اليابانية في مصر، الدكتور تامر محمد نصر المدير الإقليمي لجامعة كيوشو في مصر، الدكتورة مارينا حبيب المدرس مساعد بجامعة عين شمس كلية الألسن قسم اللغة اليابانية.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

حيث رحبت الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالسادة الحضور من الوفد الياباني لجامعة كيوشو موضحة أهمية مثل هذه المنح التي من شأنها أن نقدم للمجتمع طلاب دراسات عليا  على درجة عالية من العلم تمكنهم من صقل مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل في عدة قطاعات مثل الطب والهندسة، الالسن الحاسبات والمعلومات والمعلومات.

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وصرحت خوله بن سعيدة الباحثة الاكاديمية بجامعة كيوشو ان ما نقدمه اليوم هو أحد المشاريع الإقليمية قيد الدراسة في مشروع الشبكة العالمية باليابان التابع لـ MEXT.  و يهدف إلى تعريف الدراسة في اليابان من خلال نشر الدراسات الفعلية وتعزيز الارتباط الأكاديمي بين الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليابان  وهي تغطي 21 دولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، مع أربع دول ذات أولوية ، وهي مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت أ. خولة ان تاريخ جامعة كيوشو يعود  إلى عام 1903 ويبلغ إجمالي عدد الطلاب حالياً حوالي (18585) فيما بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس حوالى 2270.  وهي من الجامعات التي تشجع برامج التبادل الدولي بشكل كبير حيث يدرس أكثر من 2270 طالبًا دوليًا  ووفقًا لتصنيفات جامعة كيو إس العالمية اعتبارًا من يونيو 2021 ، تحتل جامعة كيوشو المرتبة 137 كأفضل جامعة على مستوى العالم والمرتبة التاسعة والعشرين كأفضل جامعة في آسيا و سابع أفضل جامعة في اليابان اعتبارًا من نوفمبر 2021. بواقع 47 كلية /مدارس عليا ، وأكثر من 50 مركزًا بحثيًا تابعًا و 5 معاهد بحثية اقليميه ومعهد بحث دولي واحد.  

إلى جانب توضيح الأهداف من تعزيز التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات اليابانية وهي  تشجيع الدراسة في اليابان للخريجين المصريين / الطلاب الجامعيين المصريين.  مساعدة الجامعات اليابانية في إجراء عمليات القبول في مواقعها في مصر الى جانب تقديم توجيهات للطلاب الذين سيتم إرسالهم إلى اليابان.

كما تم تقديم محاضرات عن البرامج والمنح الدراسية المتاحة ومعلومات عن المبادرة المصرية اليابانية للتعليم.

التعليم العالي رئيس جامعة عين شمس الوافدين جامعة عين شمس

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