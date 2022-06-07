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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التربية والتعليم يشارك في الاجتماع السنوي للمجلس الأعلى للثقافة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

 

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الاجتماع السنوى للمجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، للتصويت على أسماء الفائزين بجوائز الدولة فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، بفروعها المختلفة (التشجيعية، التفوق، التقديرية، النيل، النيل للمبدعين العرب).

يأتى انعقاد هذا الاجتماع بحضور أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لاختيار الفائزين بجوائز الدولة، حيث يُخصص الاجتماع فى الأساس للتصويت على منح جوائز الدولة المختلفة ـ النيل، التقديرية، التفوق في المجالات الثلاثة الرئيسة: الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية من واقع الأسماء التي تم ترشيحها من قبل لجان الفحص والتي عملت على مدى الأشهر الماضية، إضافةً إلى اعتماد الترشيحات الخاصة بجوائز الدولة التشجيعية، والتي أقرتها لجان الفحص الخاصة بها في الفروع المُعلن عنها.

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وتمنح جائزة الدولة التشجيعية، لتشجيع الإنتاج الفكرى فى مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية وقيمة الجائزة خمسون ألف جنيه، وتمنح جائزة التفوق للممتازين فى الإنتاج الفكرى فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة مائة ألف جنيه وميدالية فضية، وتمنح الجائزة التقديرية، للممتازين فى الإنتاج الفكرى فى الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة مائتا ألف جنيه وميدالية ذهبية، وتمنح جائزة النيل لشخصية بارزة فى كل مجال من الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وقيمة الجائزة خمسمائة ألف جنيه وميدالية ذهبية.

وزير التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم بروتوكول تعاون الدكتور طارق شوقي

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