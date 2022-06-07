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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

داخلية ألمانيا تقترح قانوناً جديداً لتسهيل إقامة المهاجرين ولم شمل الأسر

صدى البلد

أرسلت وزارة الداخلية الألمانية مسودة قانونية، لإدخال ما يسمى بحق الإقامة إلى الولايات والجمعيات الفيدرالية للموافقة عليها، لتسهيل إقامة المتواجدين في البلاد والذين جاءوا إليها كعمال مهرة، أو من أجل لم شمل الأسرة.


ونقلت وسائل الإعلام الألمانية عن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر يوم الثلاثاء في برلين قولها: "نريد إطلاق أول حزمة قبل العطلة الصيفية، لتسهيل منح حق الإقامة المخصص لأولئك الذين عاشوا في ألمانيا لمدة خمس سنوات أو أكثر ومندمجين جيدًا، وسيتم منحهم فرصة للحصول على تصريح إقامة دائمة".
 

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وتحتوي المسودة على تبسيط لم شمل الأسرة للأجانب الذين يأتون إلى ألمانيا كعمال مهرة، بالإضافة إلى ذلك يجب أن يحصل المزيد من الأشخاص على دورات الاندماج ودورات اللغة المهنية .

من جانبه، قال المدير البرلماني للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ستيفان توماى: ألمانيا بلد هجرة وبالتالى يجب أن تصبح أكثر جاذبية لذلك، يجب تبسيط متطلبات الهجرة مع عقد العمل في حزمة الهجرة التالية، كما يجب إنشاء طريقة جديدة للهجرة للبحث عن وظيفة من خلال إدخال "بطاقة الفرصة على أساس نظام النقاط".

المانيا المهاجرين لم شمل الأسر نانسي فيزر الداخلية الالمانية

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