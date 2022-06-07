أحمد موسى: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل للمصريين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع مستجدات المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعة الدلتا الجديدة، والخريطة التى يشرح عليها الرئيس تظهر أن الحديث عن استصلاح وزراعة 2.8 مليون فدان بدلا من 2.2 مليون فدان.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الرقم لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمى، ولكن اللوحة التى يشرح عليها الرئيس تظهر هذا الرقم.

ولفت إلى أن هذا المشروع مخطط الانتهاء من بعد عامين، بسبب المشكلات التى يعانى منها العالم، وبسبب الزيادة السكانية التى تحدث كل عام.

وتابع أن هناك زيادة 600 ألف فدان، ومساحة القمح التى سيتم زراعتها فى الدلتا الجديدة 800 ألف فدان خلال العامين المقبلين، و الموسم الجديد للقمح سيكون 300 ألف فدان، و الدولة تعمل على توفير 2.4 مليون طن من القمح، فى الدلتا الجديدة.

وكشف أن هناك فرص عمل جديدة سيتم توفيرها للمصريين وذلك خلال العمل فى مشروع الدلتا الجديدة، الذى سينتهى فى 2024، معلقًا :" الاستثمارات المصرية فى الدلتا توفر العديد من فرص العمل".