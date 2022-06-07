عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل للمصريين.. فيديو

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتابع مستجدات المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعة الدلتا الجديدة، والخريطة التى يشرح عليها الرئيس تظهر أن الحديث عن استصلاح وزراعة 2.8 مليون فدان بدلا من 2.2 مليون فدان.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار إلى أن الرقم لم يتم الإعلان عنه بشكل رسمى، ولكن اللوحة التى يشرح عليها الرئيس تظهر هذا الرقم.

ولفت إلى أن هذا المشروع مخطط الانتهاء من بعد عامين،  بسبب المشكلات التى يعانى منها العالم، وبسبب الزيادة السكانية التى تحدث كل عام.

وتابع أن هناك زيادة 600 ألف فدان، ومساحة القمح التى سيتم زراعتها فى الدلتا الجديدة 800 ألف فدان خلال العامين المقبلين، و الموسم الجديد للقمح سيكون 300 ألف فدان، و الدولة تعمل على توفير 2.4 مليون طن من القمح، فى  الدلتا الجديدة.

وكشف أن هناك فرص عمل جديدة سيتم توفيرها للمصريين وذلك خلال العمل فى مشروع الدلتا الجديدة، الذى سينتهى فى 2024، معلقًا :" الاستثمارات المصرية فى الدلتا توفر العديد من فرص العمل".

 

أحمد موسى السيسي الدلتا الجديدة استصلاح وزراعة صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

بعد الشوربجي.. رحاب جمعة لـ صدى البلد: أفكر جديا في التجنيس

ترشيحاتنا

تطوير 9 مناهج دراسية.. طارق شوقي: حققنا طفرة ضخمة في التعليم.. فيديو

كيف يفكر رواد السوشيال؟|عروس كفر الدوار.. وإلغاء متابعة ياسمين عبدالعزيز أبرز اهتماماتهم

وزير التعليم لطلاب الثانوية وأولياء الأمور: اطمئنوا مستعدون لإنجاح الامتحانات

مجاهد: أصبح هناك نظرة جديدة للتعليم الفني في عهد الرئيس السيسي

الليلة.. التربيع الأول يزين سماء الوطن العربي

أحمد موسى: مشروع الدلتا الجديدة يوفر فرص عمل للمصريين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

طلعات جوية ومهاجمة الأهداف المعادية في التدريب المصري السعودي فيصل- 12

العالم يحسد مصر على المونوريل.. وأمريكا في ورطة | صور

في ظل الحرارة الحارقة بالهند.. رجل يسوي العيش على الموتوسيكل| فيديو

فيديو

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

تصل 50 درجة .. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر.. فيديوجراف

جار البحث عن مفقودين جدد.. مصرع فتاة وإصابة 4 آخرين أثناء انقلاب سيارة بترعة بالبحيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ