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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيراميدز يختتم تدريباته في جدة

صدى البلد

اختتم فريق نادي بيراميدز، تدريباته في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قبل العودة إلى القاهرة لبدء المرحلة الثانية من برنامج الإعداد لاستئناف مسابقتي الدوري والكأس.

كان بيراميدز حقق الفوز على نادي الاتحاد السعودي بهدف نظيف سجله المدافع أسامة جلال في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين بملعب نادي الاتحاد في مدينة جدة.

واشتمل المران على تدريبات استشفائية للمجموعة التي خاضت لقاء الاتحاد أساسية، بينما خاضت المجموعة الأخرى تدريبات بدنية قوية.

ومن المنتظر أن تعود بعثة بيراميدز مساء الأربعاء إلى القاهرة بعد انتهاء رحلة جدة، لبدء مرحلة الإعداد الثانية، قبل استئناف الدوري بمواجهة إيسترن كومباني في الدوري يوم ٢٢ يونيو الجاري.

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