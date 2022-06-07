أستراليا تفوز على الإمارات وتواجه بيرو في ملحق المونديال

فاز المنتخب الأسترالي على الإمارات بهدفين لهدف في الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

منتخب أستراليا كان البادئ بالتسجيل عن طريق جاكسون إرفاين في الدقيقة 53 من متابعة لتمريرة زميله مارتن بويل.

وتمكن كايو كانيدو من معادلة النتيجة للإمارات في الدقيقة 57 من متابعة للكرة العرضية المرسلة من حارب عبدالله من الجهة اليسرى.

وسجل إيدين هروستيتش تسجيل الهدف الثاني لـ أستراليا في الدقيقة 84 بتسديدة من على حدود منطقة جزاء الإمارات ارتطمت بأحد المدافعين في طريقها للشباك مؤهلًا منتخب بلاده للملحق العالمي لمواجهة بيرو يوم الاثنين المقبل.

تشكيل الإمارات

وضم تشكيل الإمارات كلا من:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: وليد عباس - خليفة الحمادي - محمد العطاس - خالد الظنحاني

خط الوسط: علي سالمين - عبدالله حمد - عبدالله رمضان.

خط الهجوم: حارب عبدالله - كايو كانيدو - علي مبخوت.