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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نص الحكم..

صدور حكم لصالح سارة الطباخ ضد محمد الشرنوبي

محمد الشرنوبي
محمد الشرنوبي

أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكما في الإستئناف المقدم من المطرب محمد الشرنوبي ضد المنتجة سارة الطباخ و قررت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر بجلسة 24/5/2022 أن العقد إذا إنعقد صحيحا لازما نافذا ترتب عليه قوته الملزمة و لا يعد تنفيذ الإلتزامات الناشئة عن العقد سببا لإنحلاله فإلتزامات تقضي بتنفيذها إلا أن ذلك يؤثر علي وجود العقد و كيانة فيظل العقد قائما رغم تنفيذ كل ما ترتب عليه من إلتزامات و يقتصر الإنقضاء علي ما تم تنفيذه من إلتزامات دون أن يشكل ذلك أدني مساس بالعقد ذاته .

و قد تم الإتفاق علي تحويل هذا العقد بكافة حقوقه و إلتزاماته إلي شركة ذات مسئولية محدودو في أي وقت خلال هذا العقد و قد تم الإتفاق علي أن يكون إسم الشركة إيرث برودكشن ، و إعتبارا من تاريخ تأسيس الشركة فإن العقد المؤرخ 1/9/2017 يكون قد تم إنهائه ضمنا إعتبارا من هذا التاريخ مع بقاء سائر الحقوق و الإلتزامات الناتجة عنه فيما قبل الإنهاء قائمة و صحيحة لكل طرف حق المطالبة بها .

لــهذاحكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و القضاء مجددا بإنتهاء العقد المؤرخ 1/9/2017 إعتبارا من تاريخ إنشاء شركة إيرث برودكشن في 23/5/2018 و ذلك علي النحو المبين بأسباب الحكم مع إلزام المستأنف بالمصروفات عن درجتي التقاضي 

لذلك نؤكد للجميع أن جميع الحقوق و الإلتزامات المترتبة علي العقد المحرر بين المنتجة سارة الطباخ و محمد الشرنوبي قد تم تحويلها بكل ما لها و ما عليها من إلتزامات لشركة إيرث برودكشن و التي تمثلها المنتجة  سارة الطباخ و من ثم فإن الشركة هي مازالت الوكيل الحصري لأعمال محمد الشرنوبي طبقا للعقد و ما جاء بالحكم سالف البيان.

ويعتبر هذا الحكم حاسم للنزاع بين الشرنوبي وسارة ويحسم الصراع الدائر بين مايقرب من ثلاث سنوات لصالح سارة الطباخ ولايجوز لأي جهة أن تسمح له بالعمل إلا بموافقة سارة الطباخ ،وبالتالي حسمت الأخيرة الصراع ولذلك سوف تتحرك ضده في النقابات الفنية لإيقافه عن العمل وتطالبه بتنفيذ الحكم ،وإعادة كافة المبالغ المادية التي تقاضاه خلال عمله في الأعوام السابقة بعيدا عن الشركة.

ونشر الفنان محمد الشرنوبى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعلن فيه عن انتهاء فترة المنازعات مع المنتجة سارة الطباخ وحكمة المحكمة بانهاء عقده معها. 

وقال محمد الشرنوبى : “انا بقيت حر ... الحمدلله بعد ٣ سنين من النزاعات  القضائية؛ والإساءة لسمعتى و تعطيل عملي، حكمت المحكمه لصالحي بانهاء عقدي مع شركة ايرث برودكشن للانتاج بحكم  نهائي و مليش اي علاقة ولا اي صلة تربطني بهذه الشركة.. شكرا للقضاء المصري و كل اللي وقفوا جنبي”.

محمد الشرنوبي سارة الطباخ محكمة استئناف القاهرة المنتجة سارة الطباخ Arts Entertainment

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