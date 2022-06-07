عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محمود السعيد: صياغة ورقة عمل مشتركة للأحزاب بالحوار الوطني

الإعلامي محمود السعيد
الإعلامي محمود السعيد

قال الإعلامي محمود السعيد، المذيع بقناة إكسترا نيوز وراديو 9090، إن الأحزاب السياسية تواصل وضع استراتيجيتها بشأن الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بين مختلف القوى السياسية والذى يتم بتنسيق من الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تعمل الأحزاب على صياغة ورقة عمل مشتركة.

وأضاف السعيد في تصريحات له، على هامش مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية اليوم، أن جلسة اليوم تعد الثانية لتحالف الأحزاب المصرية، مشيرا إلى أن التفاعل الذي تشهده الأحزاب خلال جلسات الحوار الوطني هو أكبر دليل على أن الأحزاب والقوى السياسية قابلة للتطوير والتفاعل مع الجماهير وقضاياه.

وتابع أن هذا التفاعل والرؤى والمقترحات المقدمة من قبل الأحزاب المختلفة تثري العمل السياسى والحزبى وتدشن لمرحلة جديدة واعدة فى المسار الديمقراطى العام للدولة بما يخدم الصالح العام فى البلاد وترسخ لحالة الاستقرار المجتمعى والسياسى القائم على التعددية فى الجمهورية الجديدة.

ونوه محمود السعيد، بأن مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية تطرق إلى المشكلات والأزمات التي تواجه الأحزاب المصرية، إلى جانب العمل على حل هذه المشكلات من خلال إصدار عدد من التوصيات المشتركة التي يشترك في وضعها جميع الأحزاب والقوى السياسية. 

أحزاب مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الأحزاب السياسية الأكاديمية الوطنية للتدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

هبوط جنوني.. الذهب يفقد 250 جنيها في الجرام خلال شهر واحد وعيار 21 يسجل 1002 اليوم

ميدو يكشف مفاجأة بشأن خطاب استضافة نهائي أفريقيا والسر رجال فوزي لقجع|فيديو

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

أحمد موسى: نقترب من أزمة ضخمة و الدولة تتحرك

أمن القاهرة يضبط المتورطين في واقعة قص شعر مواطن بسكين .. صور

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1008 جنيهات

ترشيحاتنا

درجات الحرارة تتجاوز الـ50 ببعض المناطق.. هل تتأثر مصر بمنخفض الهند الموسمي؟

أمريكا: نشعر بقلق عميق بشأن العملية العسكرية التركية في شمال سوريا

ميدو لـ محمد الشوربجي: كيف ترفض تمثيل مصر وتطلب الرعاية؟.. فيديو

مركز صناعي لوجيستي للتصدير.. تنمية صناعية غير مسبوقة على أرض بورسعيد

رياضة النواب: إعداد تقرير حول واقعة تجنيس الشوربجي ومحاسبة المسئول

أنجلينا جولي وبراد بيت في القضاء.. لماذا ورطته مع مواطن روسي في أعمال مشبوهة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هكذا أصبح شكلها.. هل فقدت شيماء سيف 40 كيلو من وزنها؟

طريقة عمل الكريب الحادق مثل المطاعم بـ 6 وصفات متنوعة

تخضع لرقابة الآباء.. منصة ديزنى تعلن تفاصيل إطلاقها بالشرق الأوسط.. صور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوي للهيئة الهندسية شرف -3

فيديو

عضني في منطقه حساسة.. فنانة تتعرض لعقر كلب بالشارع

بجنيه في الساعة.. كل ما تريد معرفته عن كايرو بايك.. فيديوجراف

محمد الشرنوبى: أنا بقيت حر بعد 3 سنوات من المنازعات مع سارة الطباخ

شيكابالا ليس للبيع.. مرتضى منصور يعلن أول قرارات اجتماع الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

إلهام أبو الفتح

بداية مشوار البطولة

غادة جابر

قدسية يونيو في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ