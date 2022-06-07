محمود السعيد: صياغة ورقة عمل مشتركة للأحزاب بالحوار الوطني

قال الإعلامي محمود السعيد، المذيع بقناة إكسترا نيوز وراديو 9090، إن الأحزاب السياسية تواصل وضع استراتيجيتها بشأن الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بين مختلف القوى السياسية والذى يتم بتنسيق من الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تعمل الأحزاب على صياغة ورقة عمل مشتركة.

وأضاف السعيد في تصريحات له، على هامش مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية اليوم، أن جلسة اليوم تعد الثانية لتحالف الأحزاب المصرية، مشيرا إلى أن التفاعل الذي تشهده الأحزاب خلال جلسات الحوار الوطني هو أكبر دليل على أن الأحزاب والقوى السياسية قابلة للتطوير والتفاعل مع الجماهير وقضاياه.

وتابع أن هذا التفاعل والرؤى والمقترحات المقدمة من قبل الأحزاب المختلفة تثري العمل السياسى والحزبى وتدشن لمرحلة جديدة واعدة فى المسار الديمقراطى العام للدولة بما يخدم الصالح العام فى البلاد وترسخ لحالة الاستقرار المجتمعى والسياسى القائم على التعددية فى الجمهورية الجديدة.

ونوه محمود السعيد، بأن مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية تطرق إلى المشكلات والأزمات التي تواجه الأحزاب المصرية، إلى جانب العمل على حل هذه المشكلات من خلال إصدار عدد من التوصيات المشتركة التي يشترك في وضعها جميع الأحزاب والقوى السياسية.