التعليم العالي: لا تغيير في قواعد القبول بتنسيق الجامعات حتى الآن

يستعد الطلاب خلال الفترة القادمة إلى التقدم لاختبارات القدرات والتنسيق، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة، لذا يسعى الطلاب إلى الاطلاع على كل ما هو جديد فيما يخص هذه الاختبارات وقواعد التنسيق.

من جانبه قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى يتابع مستجدات أعمال مكتب التنسيق، للاطلاع بشكل دوري على كافة الاستعدادات اللوجيستية الخاصة بالترتيبات لموسم التنسيق، وأكد أنه لم يحدث حتى الآن أي تغيير بقواعد القبول هذا العام، بينما سيتم تطبيق كافة القواعد التي تم تطبقها العام الماضي.



وأضاف المصدر أنه ضمن قواعد التنسيق أن يكون توزيع الـ(1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية فى شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2021 ( 500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبى) ووفقا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافى والإقليمى المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خالل التنسيق الإلكترونى، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية فى البرامج العامة بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة فى حالة حصولهم على تقدير ممتاز فى نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

وأكد المصدر، أن اختبارات القدرات سيتم اجراؤها هذا العام لكليات «الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وكلية الإعلام والتمريض، والتربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية وأقسام بكليات التربية النوعي، إضافة إلى الكليات التكنولوجية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك ضوابط مختلفة هذا العام عن العامين الماضيين وبعض الضوابط مستمرة مثل الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية كما أن تلقي لقاح كورونا هو شرط لدخول اختبارات القدرات.