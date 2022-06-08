شريف منير يسترجع الذكريات بصورة رفقة أحمد السقا |شاهد

شارك الفنان شريف منير، صورة تجمعه بالنجم أحمد السقا، من عمل جمعهم سابقًا، وذلك عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب: “الصور دي كانت من سهرة تليفزيونية حد عارف اسمها إيه؟”.

أحدث أعمال شريف منير

وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير الفنية، هو مسلسله إجازة مفتوحة، الذي تم عرضه في أواخر العام الماضي 2021.

ويجسد شريف منير خلال الأحداث دور أب، فهة متزوج من الفنانة لقاء الخميسي، وتجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدته، كما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدور شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق الفنانة لقاء الخميسي.

مسلسل "اجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.