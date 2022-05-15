مسيحية وصديقة زوجته الأولى .. قصة زواج شريف منير الثانية

بعد أن تزوج شريف منير من الفنانة لورا عماد، أنجب منها ابنتيه الصغيرتين كاميليا وفريدة، وقررت لورا اعتزال الفن للاهتمام بأسرتها وتربية بتاتها، ورعاية أولاد زوجها بعد رحيل والدتهم، الأمر الذي جعل العلاقة بينهم مميزة جدًا.

وكانت أسما شريف منير قد صرحت في أحد اللقاءات التليفزيونية بأن علاقتها بزوجة والدها جيدة جدًا، وأنها تحبها وتتفاهم دائم معها.

أسما شريف تتحدث عن زوجة والدها

تحدثت أسما شريف منير، في لقاءات سابقة عن علاقتها الجيدة بزوجة والدها، حيث قالت « الست الجميلة اللي في الصورة دي هي لورا مرات أبويا، إيه ده هو في مرات أب حلوة كدة؟ أومال فين الحوافر والعيون الشريرة مش مرات أب؟ يبقى أكيد لازم تكون شريرة وبتعذب الولاد وبتشغلنا في البيت، ده اللي المجتمع والأفلام دايما بيصدروا بس»

وتابعت: « الحقيقة إن الست دي من أطيب وأجمل وأجدع الستات في الدنيا، عمرنا ما اتخانقنا يمكن اختلفنا مرة بس عمرها ما اتعدت على حقوقنا ولا التزامات أبويا لينا، أم اخواتي أو بناتي علشان هما صغننين، هي عيلتي وحبيبتي، لما بزعل من أبويا بتقف جنبي حتى لو هيتخانق معها، أنا وهي أصلاً شخصيتنا قريبة من بعض بتفهمني وبتحس بيا.. أنا عمري ما أتكلمت عنها علشان هي بعدت عن الأضواء من زمان، بس حسيت إني بحبها وبحترمها وأديها حقها، وعلشان أقول لأي ست لو إنتي مرات أب لأولاد لازم تتقي ربنا فيهم وصاحبتيهم وحبيهم كأنهم ولادم وربنا هيجازيكي كل خير وجوزك هيشيلك فوق راسه».

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