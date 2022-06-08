عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوني وهوندا تعلنان عن علامة تجارية للسيارات الكهربائية مستقلة بالكامل

سوني فيجين إس 02
سوني فيجين إس 02

بدأ عصر الشركات الإلكترونية التي تدخل مجال صناعة السيارات فعلى الرغم من أن مستقبل السيارة الكهربائية من آبل ما زال يلفه الغموض وغير تتضح المعالم في هذه المرحلة ، فإن عملاق التكنولوجيا اليابانية سوني تتقدم ببطء بمساعدة  هوندا  لتخطو أولى خطواتها نحو مستقبل مغاير لما اعتادت عليه.

 

وفقا لموقع "موتور وان" أعلنت شركتي  هوندا  وسوني عن خطتهما لإنشاء مشروع مشترك لبناء المركبات الكهربائية في مارس. الآن ، أعلنت الشركتان مزيدا من التفاصيل حول الأمر وأن  المشروع المشترك المذكور سيكون أفضل حالًا وأكثر نجاحا كشركة مستقلة.

 

قال كينيشيرو يوشيدا ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوني ، لـ Nikkei Asia: "شاركنا الرأي القائل بأنه من الأفضل تحويل المشروع المشترك بين الشركتين إلى علامة تجارية مستقلاً تماما بدلاً من إخضاعه لإدارة شركتي سوني أو  هوندا".

سوني فيجين إس 02

على الرغم من أنه ذكر أن العلامة التجارية الجديدة التي ستشق طريقها قريبا قد يكون لها طرح عام أولي في البورصة، لم يكشف يوشيدا عن أي تفاصيل حول الخطة، أفاد موقع نيكي آسيا أن بيع الحصة يدعم خطة التحول إلى شركة مستقلة.

سوني فيجين إس 02

في الإعلان السابق ، كانت الخطة المطروحة من قبل الشركتين هي بناء السيارة الكهربائية وبيعها بحلول عام 2025. وستكون شركة هوندا مسؤولة عن بناء السيارات في أحد مصانعها. بينما ستقوم شركة سوني بتطوير وتوفير النظام الأساسي للتقنيات الرقمية والتكنولوجيا لشركة صناعة السيارات الجديدة. ليس من الواضح ما إذا كانت سيارات الشركة القادمة ستكون لها علاقة بمفاهيم Vision-S التي قدمتها سوني قبل شراكتها مع هوندا.

 

تبدو مفاهيم سوني الكهربائية واعدة من الناحية النظرية فهي تعمل بمحركين كهربائيين ، ويبلغ الناتج الإجمالي لخرج الطاقة 536 حصانًا (400 كيلووات). ستكون السيارة السيدان ذات أربعة مقاعد، في حين أن سيارات الدفع الرباعي تتسع لسبعة مقاعد.

آبل سوني هوندا كينيشيرو يوشيدا Vision-S

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ديانا حداد بصورة من الكعبة.. ومدير أعمالها: أسلمت بقالها سنين

المصريون كشفوه.. لماذا أراد محمد صلاح إخفاء مكان عطلته الصيفية ؟

احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع محافظات مصر الآن

شوبير يعلن عدم مشاركة الزمالك في البطولات الأفريقية الموسم المقبل

هزار.. قصة فيديو الطفلة سجدة التي اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

غضب عارم ضد موسيماني في الأهلي واتجاه لفسخ عقده

أين هو من لم الشمل .. شوبير يلمح إلى رحيل موسيماني عن الأهلي

موضوعات متعلقة

بقوة 160 حصان للهايبرد بلج إن..ميتسوبيشي تعلن عن فئات ASX موديل 2023

بنطاق 372 ميلا.. بولستار تكشف عن أول سيارة SUV بدون تمويهات

لكزس تتخلى عن الشبكة المغزلية وتعتمد تصميم جديد لأنف سياراتها

خفيف الوزن .. جوردون موراي تعمل على إطلاق طرازين كهربائيين SUV

آبل تطرح الجيل التالي من كار بلاي بميزات تخصيص أكبر لشاشات متعددة

تشمل أكثر من مليون سيارة.. حملة استدعاءات ضخمة لسيارات مرسيدس الـ SUV

فورد تخفض إنتاج طراز فوكس بألمانيا وشائعات عن إغلاق وشيك للمصنع

تغييرات مرئية بنفس الإمكانيات.. بنتلي تصدر فئة S في طرازي كونتيننتال GT و GTC

ترشيحاتنا

صورته بالهاتف.. عقوبات رادعة تنتظر شابا تحرش بسيدة في النزهة

أسوأ بيان بالتاريخ.. سيناتور أمريكي ينتقد تصريحات البيت الأبيض بشأن الوضع الاقتصادي

صنع في مصر.. ابتكار لرئيس قسم العظام بطب الأزهر في مؤتمر دولي بالمغربية

مصطفى محمد أساسيا في تشكيل منتخب مصر أمام إثيوبيا

موسكو: حظر النفط الروسي يفضح نفاق الولايات المتحدة

نيويورك تايمز: أوكرانيا لا تخبر أمريكا بكل شيء عن الوضع بجبهات القتال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

رحاب جمعة على خطى الشوربجي.. حكاية بطلة جديدة قد يخطفها "التجنيس" من مصر

أهلا بالصيف.. موجة شديدة الحرارة تضرب الشرق الأوسط ومصر على خط النار

رعب كورونا.. انتشار سلالة جديدة تحملها الفئران بالسويد يثير قلق العالم

فيديو

بعد انتصاره على إدمان الكحوليات.. وفاة البلوجر بدر دراز بشكل مفاجئ| فيديوجراف

سميرة عبد العزيز: لا أنظر للشهرة أو الفلوس وهذه قصتي مع محمد رمضان

بعد حادث رحمة أحمد.. تعرف على أهم الخطوات حال تعرضك لعضة كلب

الأرصاد تحذر المواطنين: درجات الحرارة قد تصل لـ 44

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ