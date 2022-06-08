سوني وهوندا تعلنان عن علامة تجارية للسيارات الكهربائية مستقلة بالكامل

بدأ عصر الشركات الإلكترونية التي تدخل مجال صناعة السيارات فعلى الرغم من أن مستقبل السيارة الكهربائية من آبل ما زال يلفه الغموض وغير تتضح المعالم في هذه المرحلة ، فإن عملاق التكنولوجيا اليابانية سوني تتقدم ببطء بمساعدة هوندا لتخطو أولى خطواتها نحو مستقبل مغاير لما اعتادت عليه.

وفقا لموقع "موتور وان" أعلنت شركتي هوندا وسوني عن خطتهما لإنشاء مشروع مشترك لبناء المركبات الكهربائية في مارس. الآن ، أعلنت الشركتان مزيدا من التفاصيل حول الأمر وأن المشروع المشترك المذكور سيكون أفضل حالًا وأكثر نجاحا كشركة مستقلة.

قال كينيشيرو يوشيدا ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوني ، لـ Nikkei Asia: "شاركنا الرأي القائل بأنه من الأفضل تحويل المشروع المشترك بين الشركتين إلى علامة تجارية مستقلاً تماما بدلاً من إخضاعه لإدارة شركتي سوني أو هوندا".

سوني فيجين إس 02

على الرغم من أنه ذكر أن العلامة التجارية الجديدة التي ستشق طريقها قريبا قد يكون لها طرح عام أولي في البورصة، لم يكشف يوشيدا عن أي تفاصيل حول الخطة، أفاد موقع نيكي آسيا أن بيع الحصة يدعم خطة التحول إلى شركة مستقلة.

سوني فيجين إس 02

في الإعلان السابق ، كانت الخطة المطروحة من قبل الشركتين هي بناء السيارة الكهربائية وبيعها بحلول عام 2025. وستكون شركة هوندا مسؤولة عن بناء السيارات في أحد مصانعها. بينما ستقوم شركة سوني بتطوير وتوفير النظام الأساسي للتقنيات الرقمية والتكنولوجيا لشركة صناعة السيارات الجديدة. ليس من الواضح ما إذا كانت سيارات الشركة القادمة ستكون لها علاقة بمفاهيم Vision-S التي قدمتها سوني قبل شراكتها مع هوندا.

تبدو مفاهيم سوني الكهربائية واعدة من الناحية النظرية فهي تعمل بمحركين كهربائيين ، ويبلغ الناتج الإجمالي لخرج الطاقة 536 حصانًا (400 كيلووات). ستكون السيارة السيدان ذات أربعة مقاعد، في حين أن سيارات الدفع الرباعي تتسع لسبعة مقاعد.