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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار فئات هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

اسعار فئات هوندا
اسعار فئات هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري

تنتمي السيارة هوندا سيتي موديل 2022 إلى فئة السيدان الشهيرة، بينما تقدم داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، حيث تضم السيارة باقة من تقنيات الحماية والأمان، إلى جانب انظمة دعم قائد المركبة، والقدرات الفنية القياسية.

اسعار فئات هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري 

تعتمد السيارة هوندا سيتي موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2600 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4553 مم، وبعرض يبلغ 1748 مم، و 1467 مم للارتفاع، بالاضافة إلى خزان وقود بسعة 40 لتر، ومساحة تخزين خلفية تتسع إلى 506 لتر

اسعار فئات هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري

ودعمت السيارة هوندا سيتي موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 121 حصانا، و 145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT.

اسعار فئات هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري 

وتضم السيارة هوندا سيتي موديل 2022 جنوط رياضية تتراوح بين 15 و 16 بوصة، مع مصابيح ضباب LED، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر، بالاضافة إلى فرامل ABS و EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية، وخاصية متابعة ضغط الاطارات، ونظام الثبات الالكتروني والتحكم في الجر.

اسعار فئات هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري

كما تحتوي السيارة هوندا سيتي موديل 2022 على عدة تجهيزات ومنها، مثبت سرعة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وشاشة ملونة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط يبلغ قياسها 7 بوصة، وزر تفعيل وايقاف المحرك، وقفل مركزي للأبواب.

 

أسعار السيارة هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري

 

الفئة الأولى A/T / LX هوندا سيتي موديل 2022 بقيمة قدرها 410 ألف جنيه.

الفئة الثانية A/T / LX /SPORT هوندا سيتي موديل 2022 بقيمة قدرها 430 ألف جنيه.

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أسعار فئات هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

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