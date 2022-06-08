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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق أولى جلسات اليوم الثاني لمؤتمر سلام

بدء الجلسة الأولى
بدء الجلسة الأولى في اليوم الثاني

افتتح اليوم، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الجلسة النقاشية الأولى لليوم الثاني من ( مؤتمر التطرف الديني .. المنطلقات الفكريه واستراتيجية المواجهة )، والتي بدأت في الساعة 9 صباحاً، تحت عنوان ( الثابت والمتغير فى المنطلقات الفكرية للتطرف بين الماضي والحاضر ) .

وترأس الجلسة  الأستاذ الدكتور بو عبدالله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، والذي ألقى الكلمة الإفتتاحية بالجلسة، وبحضور كل من سماحة مستشار الشؤون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو، وسماحة الشيخ مصطفى إبراهيم تيسيرتش مفتي دولة البوسنة والهرسك الأسبق، و الدكتور مصطفى دومان عضو المجلس العلمي الرسمي ببلچيكا، والدكتور عمرو الورداني مدير   الإرشاد الأسري بدار الإفتاء المصرية، والدكتور أحمد فخر الرازي سكرتير لجنة الفتوى بمجلس العلماء الإندونيسي، و ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، و حسين القاضي الباحث في قضايا التطرف والارهاب، واختتمت الجلسة بكلمة  مصطفى زهران _باحث في قضايا التطرف والإرهاب.

 

وينعقد مؤتمر سلام لدراسات  التطرف الديني  المنطلقات الفكريه.. واستراتيجية المواجهة الذي ينظمه مركز سلام لدراسات التطرف  التابع لدار الافتاء المصرية في الفترة من 7-9 يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور عالمي يضم مفتي الدول الإسلامية وعلماء المسلمين من جميع أنحاء العالم.

مؤتمر التطرف الديني مؤتمر سلام لدراسات التطرف الديني مفتى الجمهورية

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