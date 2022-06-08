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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطلاب المدارس والجامعات المصريين والعرب المقيمين

ننشر أسعار تصاريح الزيارة السنوية لدخول المناطق الأثرية والمتاحف

تعرف على تصاريح الزيارة
تعرف على تصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات، وال

أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمنح أسعار مخفضة على تصاريح الزيارة السنوية لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس والمفتوحة للزيارة. 

يأتي ذلك لدفع وتنشيط حركة السياحة الداخلية، ورفع الوعي السياحي والأثري لجمهور الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية وربطه بالمتاحف والمواقع الأثرية. 

ويستهدف هذا النوع من التصاريح السنوية طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية، وطلاب الجامعات، والمصريين والعرب المقيمين. ويبلغ سعر  تصريح الزيارة السنوي لطلاب المدارس 50 جنيهًا، ويبلغ الخاص بطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيهًا في السنة، أما الخاص  بالمصريين والعرب المقيمين فيبلغ 400 جنيه في السنة.

وأضافت أن هذه التصاريح لا تشمل زيارة مقابر كل من الملكة نفرتاري، الملك ستي الأول، الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس السادس، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

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طلاب المدارس وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة طلاب الجامعات المناطق الأثرية لمجلس الأعلى للآثار المتاحف والمواقع الأثرية القومي للحضارة المصرية بالفسطاط

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