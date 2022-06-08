ننشر أسعار تصاريح الزيارة السنوية لدخول المناطق الأثرية والمتاحف

لطلاب المدارس والجامعات المصريين والعرب المقيمين

أعلنت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمنح أسعار مخفضة على تصاريح الزيارة السنوية لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس والمفتوحة للزيارة.

يأتي ذلك لدفع وتنشيط حركة السياحة الداخلية، ورفع الوعي السياحي والأثري لجمهور الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية وربطه بالمتاحف والمواقع الأثرية.

ويستهدف هذا النوع من التصاريح السنوية طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية، وطلاب الجامعات، والمصريين والعرب المقيمين. ويبلغ سعر تصريح الزيارة السنوي لطلاب المدارس 50 جنيهًا، ويبلغ الخاص بطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيهًا في السنة، أما الخاص بالمصريين والعرب المقيمين فيبلغ 400 جنيه في السنة.

وأضافت أن هذه التصاريح لا تشمل زيارة مقابر كل من الملكة نفرتاري، الملك ستي الأول، الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس السادس، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.