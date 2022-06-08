نوال الزغبي: حفل دار الأوبرا لم يتم تأجيله

أكدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إقامة حفلها الغنائي القادم المقرر إقامته في دار الأوبرا المصرية الشهر الجاري في موعده، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكتبت نوال في منشور لها : ‏للتوضيح، حفل دار الاوبرا لم يتم تأجيله ولا إلغائه فما زال في نفس التاريخ ٢٠ -٦ _٢٠٢٢ في القاهرة ،وانا كتير محمسة وناطرتكن .

و كانت قد قررت دار الأوبرا تأجيل حفل الفنانة نوال الزغبى والذى كان من المقرر أن له يوم 20 يونيو الحالى على مسرح النافورة بمصاحبة أوركسترا سفينكس السيمفوني بقيادة دكتور هاني حسن.

وأعلنت دار الاوبرا تأجيل حفل نوال الزغبى على أن تحدد موعدا جديدا الفترة المقبلة.

وتستعد الفنانة نوال الزغبي، لطرح أغنية جديدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب”.

والأغنية من ألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو الخضري.