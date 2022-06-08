اعتبارا من أول يوليو.. حركة ترقيات في وحدات الجهاز الإدارى للدولة

وافق مجلس الوزراء على إجراء حركة ترقيات بكافة وحدات الجهاز الإدارى بالدولة إلى المستويات الوظيفية الأعلى للموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية فى 30/6/2022، على أن تتم حركة الترقيات اعتباراً من 1/7/2022.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 1857.91 فدان بناحية مطوبس، لصالح محافظة كفر الشيخ، لاستخدامها فى الأنشطة الصناعية.



ووافق المجلس على تخصيص قطعتى أرض، من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة كفر الشيخ، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما فى أنشطة الاستزارع السمكى، الأولى بمساحة 2857.51 فدان، والثانية بمساحة 6193.91 فدان.