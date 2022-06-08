عرض فيلم مارلين مونور Blonde في مهرجان فينيسيا

يستعد مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لعرض مجموعة قوية من الأفلام الطامحة في الترشح لجوائز الأوسكار للعام المقبل، من بينها Blonde الذي تدور أحداثه حول السيرة الذاتية للراحلة مارلين مونرو.

تعرض منصة نتفليكس 4 أفلام من إنتاجها لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، المقرر إقامته في الفترة من 31 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبل.

سيتم الإعلان عن التشكيلة الكاملة لأفلام مهرجان فينيسيا في نسخته الـ 75 يوم 27 يوليو المقبل، ولكن Blonde الذي تقوم ببطولته آنا دي أرماس يعد أبرز الأعمال التي تم تأجيل عرضه منذ فترة على منصة نتفليكس لمثل هذه المناسبة الكبرى.

واختيرت الممثلة الكوبية آنا دي أرماس التي تبلغ من العمر 33 عاما، لتجسيد شخصية الجميلة الراحلة مارلين مونرو بعد نجاحها في تقديم شخصيات بأفلام شهيرة منها الجزء الأول من Knives Out مع بطل جيمس بوند الشهير دانيال كريج.

فيلم Blonde الذي يخرجه الأسترالي أندرو دومينيك، لم يتم اختيار موعد محدد لعرضه في السينمات خلال 2022، وكان مدير مهرجان كان السينمائي الدولي تييري فريمو اقترح عرضه خارج منافسات النسخة 74 إلا أن نتفليكس رفضت هذه الفكرة.

قصة فيلم Blonde

أحداث فيلم Blonde مقتبسة من رواية الكاتبة الأمريكية جويس كارول أوتس التي طرحت بنفس الاسم عام 1999، وكان متوقعا له نجاحا كبيرا من قبل المطلعين على الصناعة والنقاد حال عرضه خلال العام الجاري بحسب فاريتي.

ولمع نجم آنا دي أرماس على مدار السنوات الماضية في هوليوود منذ ظهورها في أفلام عديدة، وترشيحها لنيل جائزة جولدن جلوب، ويشاركها بطولة Blonde كل من أدريان برودي، وجوليان نيكولسون، وبوبي كانفال.

المخرج أندرو دومينيك قال في تصريحات سابقة له إن الفيلم يحتوي على الفيلم جدا من المشاهد الحوارية، ما يصعب من مهمته في المنافسة ضمن موسم الجوائز الحالي.

بدأ العمل على فيلم Blonde منذ عام 2010، وطرحت العديد من الأسماء للقيام ببطولته من بينها جيسيكا تشاستين ونعومي واتس، إلا أنه تم الاستقرار على آنا دي أرماس في نهاية الأمر.

من المتوقع أيضا عرض فيلمي Ticket to Paradise من إنتاج يونيفرسال، و The Son من شركة سوني للمخرج فلوريان زيلر ضمن عروض مهرجان فينيسيا.