مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب استقبال أعمال دورة 2023

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن فتح باب استقبال الأفلام لدورة ٢٠٢٣، والمنتظر إقامتها مطلع العام المقبل.

وتنقسم مسابقات المهرجان إلى: المسابقة الدولية، المسابقة الوثائقية، مسابقة أفلام التحريك، المسابقة العربية، مسابقة أفلام الطلبة (للمصريين).

ومن المنتظر أن تحظى الدورة التاسعة للمهرجان والثانية له دوليا بإهتمام أكبر من صناع الأفلام القصيرة حول العالم، بعدما حظى بسمعة عربية مرموقة، وشهدت دوراته الكثير من العروض العالمية الأولى.

المهرجان المتخصص بالأفلام القصيرة يشهد سنويا حضورا جماهيريا كبيرا، منطلقا من كونه نقطة إلتقاء لمختلف المواهب العربية لتبادل الثقافة السينمائية بين محبي الأفلام وصناعها.

وتنشد إدارة المهرجان من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مزيدا من الدعم خاصة بعدما أشادت به في أكثر من مناسبة وبالجهود المبذولة خلال دوراته الماضية في تعزيز الحراك الفني بين أبناء المحافظة، والإسهام في تقديم صورة مشرفة لصناعة المهرجانات المصرية بوجه عام.