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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"الإسكندرية السينمائي" يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في دورته الـ ٣٨

مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة في دورته الثامنة والثلاثين التي تقام في الفترة من ١ حتى ٧ أكتوبر المقبل، فتح باب التسجيل للمشاركة في مسابقات دورته الجديدة بداية من أول أبريل المقبل حتى أول يوليو المقبل.

ومن جانبها كشفت الناقدة مرفت عمر نائب رئيس المهرجان  أن مسابقات المهرجان تتضمن أفلاما من دول البحر المتوسط للقارات الثلاث أوروبا وأسيا وأفريقيا، تتنوع بين الروائي والوثائقي الطويل والقصير تم إنتاجها خلال العام الجاري والعام السابق فقط، إلى جانب مسابقة أفلام الطلبة ومسابقة السيناريو التي تحمل جوائزها اسم السيناريست الراحل ممدوح الليثي الرئيس الأسبق لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

ونوهت نائب الرئيس إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بشروط المشاركة من خلال الرابط التالي:

 

رابط موقع مهرجان الإسكندرية 

 

أما ما يتعلق بمسابقة السيناريو للأفلام الروائية الطويلة فسيتم استقبال الأعمال في مقر إدارة المهرجان الكائن في ٩ شارع عرابي بوسط البلد عمارة الشماع الدور الثامن، بينما يتضمن موقع المهرجان الإلكتروني كافة شروط وإجراءات المشاركة.

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