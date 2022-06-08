الطاولة والسباحة.. كيف يقضي محمد صلاح عطلته الصيفية؟ |شاهد

نشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي اللاعب محمد صلاح فيديو جديدًا من عطلته الصيفية والتي يقضيها بمنطقة الجونة شمال الغردقة.

وشارك محمد صلاح جمهوره لحظات استمتاعه بعطلته الصيفية بلعب الطاولة وممارسة الرياضة، مما حاز علي إعجاب متابعيه.

وكانت قد كشفت مصادر عن تفاصيل أول يوم يقضيه نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي محمد صلاح فى مدينة الغردقة، حيث استيقظ فى الصباح الباكر وخرج فى رحلة بحرية على أحد اليخوت السياحية المملوكة لأحد أصدقائه بمنطقة منتجعات الجونة.

واتجه اليخت الى المكان المفضل للاعب وهو منطقة شعاب "بيوض" شمال مدينة الغردقة، وتعتبر من الجزر الهادئة ولها مناظر طبيعية خلابة وجذابة، لذا يحرص صلاح فى كل زيارة للغردقة على اختيارها ليستمتع بالاستجمام والسباحة فيها فهى جزيرة هادئة بها شعاب وصخور مرجانية تحجب حدوث أمواج ورمال شواطئها ناعمة ونظيفة وهناك خصوصية كبيرة بالمكان لذا يفضلها صلاح والمشاهير زيارتها.

وكان كشفت مصادر مقربة من اللاعب المصري النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي أنه يقضى أجازته بالجونة بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر وأن الصورة التى نشرها اللاعب خلال رحلة بحرية على أحد اليخوت المملوكة لأحد أصدقائه بالجونة.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب المصري محمد صلاح حاول إخفاء المكان الذى يقضى به أجازته ولكن كشفته الجبال التى فى الخلفية وهى سلاسل جبال البحر الأحمر المميزة .

ونشر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي والفراعنة، صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، خلال استمتاعه برحلة بحرية بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني التي تستعد لمواجهة إثيوبيا في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2023 بكوت ديفوار.