الحكم علي 3 متهمين بإحداث عاهة مستديمة بعين مواطن بحلوان لـ 20 يونيو

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علاء شوقي، محاكمة ثلاثة متهمين بينهم شقيقين تعدوا بالضرب علي مواطن بالطوب فسببوا له عاهة مستديمة بعينه اليمني في حلوان للحكم بجلسة 20 يونيو الجاري .

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار علاء الدين سليمان شوقى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عماد الدين عيسى الخولى ومصطفى حسن أبو قورة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر محمد طه وعبد المسيح فل.

وأوضح ىمر إحالة المتهمين الي محكمة الجنايات بأنهم بدائرة قسم شرطة حلوان أحدثوا عمدا بالمجني عليه أحمد هلال الاصابات الموصوفه بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي تخلف منها حدوث عاهة مستديمة قدرت بحوالي خمسة وثلاثون بالمائة بأن قام الأول بالتعدي عليه ضرباً باستخدام سلاح أبيض (قالب طوبا موضوع الأتهام التالي استقرت بالعين اليمن للمجني عليه حال قيام المتهمين الثاني والثالث بشل مقاومته وتواجدوا على مسرح الجريمة للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهمين سلاحا أبيض قالب طوب بغير مسوغ من الضرورة المهنية أوالحرفية يسمح لهم بحيازته أو احرازه.

وتضمنت أدلة الشهود في القضية حيث شهد المجني عليه أحمد هلال بانه وحال خروجه من منزله فوجي بالمتهمين بالتوجه صوبه و تعدوا عليه بان قام الأول بالتعدي عليها ضرباً باستخدام سلاح أبيض قالب طوب استقرت بعينه اليمنى حال قيام المتهمين الثاني والثالث بشل مقاومته وتواجدها على مسرح الجريمة للشد من أزره.

وكشفت شهادة نقيب شرطه و ضابط مباحث قسم شرطة حلوان بأن تحرياته قد أسفرت عن صحة ما جاء بأقوال الشاهد الأول بأن حال خروج الأخير من منزله فوجى بالمتهمين بالتوجه صوبه و تعدوا عليه بقيام بأن قام الأول بالتعدي عليها ضربا باستخدام سلاح أبيض (قالب طوب) أستقرت بالعين اليمني حال قيام المتهمين الثاني والثالث يشل مقاومته وتواجدوا على مسرح الجريمة للشد من أزره.