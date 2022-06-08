الحكم فى دعوى مرتضى منصور ضد محامي الأهلي 29 يونيو

حجزت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، دعوى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ضد محمد عثمان محامي النادي الأهلي، للنطق بالحكم بجلسة 29 يونيو، لاتهامه بالسب والقذف من خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

استمعت محكمة جنح القاهرة الإقتصادية، إلى مرافعة محمد عثمان المحامي، في دعوى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ضده، والذي يتهمه فيها بسبه وقذفه من خلال مقطع فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت هيئة المحكمة رفع الجلسة لإتخاذ قرار بشأن تلك الدعوى فور الانتهاء من رول الجلسة اليوم.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت بتغريم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، 90 ألف جنيه، عن وقائع سب وقذف في 4 قضايا.

غرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة في القضية رقم ٢٤٧٨٨ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور.

وغرمت المحكمة مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ٢٤٧٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنح العجوزة، والمقامة من محمود الخطيب ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقذف.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد غرمت مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويضا، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٢ لسنه ٢٠٢١ جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.

وفي القضية الرابعة غرمت المحكمة مرتضى منصور 15 آلاف جنيه، بالإضافة لـ10 آلاف جنيه تعويض، ورفض الدعوى المدنية المقابلة، في القضية رقم ١٢٨٧٨ لسنه ٢٠٢١جنح العجوزة، المقامة من المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الاهلي ضد مرتضى منصور، عن وقائع سب وقذف.