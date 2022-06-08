رفع 670 إشغال طريق وتحرير11 محضر بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة علي ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع ٦٧٠حالة إشغال طريق مخالف تنوعت مابينثابت ومتحرك عبارة عن رفع:-
- ٤٦٠ حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور بنطاق عدة شوارع (الروضة- الساعة ادمون - النفق - الجيش - الكوبري العلوي - عبد السلام الشاذلي)
- ١٣٥حالة إشغال طريق مخالف بحوش عيسى.
٥٥ حالة إشغال طريق مخالف بنطاق شوارع الدلنجات.
- ٢٠حالة إشغال طريق بشبراخيت كما تم تحرير ١١ محضر إشغال.