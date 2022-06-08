بيحبوا بعض.. مفيدة شيحة عن أزمة ياسمين والعوضي: أخوكي مالوش حق يتكلم

بيحبوا بعض

علقت الإعلامية مفيدة شيحة، على أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، مؤكدة أن هذه الأزمة سيطرت على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.



وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء، أن أزمة الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي، بقت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعة :"ياسمين والعوضي بيحبوا بعض، واللي ملوش حق يتكلم هو أخوكي يا ياسمين".

فيما تصدر الفنان أحمد العوضي وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تريند تويتر، بعد الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات الماضية حول انفصالهما.



ونشر العوضي، تدوينة عبر حسابه على إنستجرام، أرفقها بصورة تجمعه مع زوجته، وعلق: "مهما يحصل بينا، هتفضلي انتي كل حاجة، وكل حياتي .. بحبك".