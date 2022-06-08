في الذكري الثامنة لتنصيب الرئيس.. وكيل الشيوخ: السيسي مؤسس مصر الحديثة

أكد المستشار بهاء ابوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو مؤسس مصر الحديثة ، وحفر اسمه في سجلات التاريخ كنموذج حقيقي لزعامه وقيادة شعبية ،مؤكدا أن اليوم 8 يونيو هو الذكرى الثامنة لتنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للبلاد، وهذة الفترة بحق عنوانها الانجازات والثورة التنموية ، حصدنا فيها ثمار التنمية واستطاع أن ينتشل مصر من كبوتها بعد عام ظلام من حكم الجماعة الإرهابية.



وأضاف أبوشقه في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم ، أن القاصي والداني شاهد حجم ماكنا عليه بعد 28 يناير 2011 والفوضي الأمنية والتدهور الاقتصادي ، وعدم الاستقرار الأمني والسياسي ، ثم تبعها سيطرة الجماعة الارهابية علي الحكم التي حاولت ، اختطاف الوطن ، ولكن الرئيس كان علي موعد مع التاريخ ليتخذ قراره بالانحياز للشعب وللوطن ، واستطاع القضاء علي الإرهاب وحقق الاستقرار الأمني ، وأنشأ شبكات الطرق بالاضافة الي إقرار مبدأ الحياة الكريمة لكل المواطنين ، وزيادة الحيز الذي نعيش عليه المستغل من مساحه مصر 6% إلى 14%. من مساحة مصر الكلية .



وطالب أبوشقة المواطنين بالالتفاف حول القيادة السياسية ، في هذه المرحلة لاستكمال خطط التنمية واستراتيجية الرئيس الوطنيه لبناء دولة عصرية حديثة يتحقق فيها كل مظاهر الأمان والعيش الكريم .

وأضاف أبوشقة أننا في هذا التوقيت نجدد العهد خلف القيادة السياسية ، مؤكدين أن الدولة المصرية لن تنسي قرارات الرئيس الوطنية التي خلدتها مواقف وترجمتها إلي أمان ووضع اقتصادي وسياسي مستقر لتعود مصر إلي ريادتها وسط دول العالم.